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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Після відставки або смерті Путіна його портрети почнуть здавати на макулатуру, – Портников

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На Путіна чекає доля Сталіна, прогнозує політичний оглядач
На Путіна чекає доля Сталіна, прогнозує політичний оглядач / Фото з соціальних мереж

Про чинного президента Росії Володимира Путіна у підручниках історії РФ не буде згадано як про позитивного керівника країни. Відтак, на нього чекає доля керівника СРСР Йосипа Сталіна.

Таку думку у своїй колонці для "Еспресо" висловив журналіст, політичний оглядач Віталій Портников.

"Така логіка розвитку будь-якого авторитарного режиму. Поки правитель живий, його підносять до небес. Коли він помирає, чиновники клянуться йому у вірності, а вдячний народ плаче на площах. Але минає якийсь час – і наступник починає насаджувати власний культ особистості, а пам'ять про попередника йому тільки заважає. А народ раптом "прозріває" і починає згадувати, яким же тираном був його недавній кумир. Ось нинішній лідер – справжній герой! Помре – будемо ридати", – мовиться у матеріалі Портникова.

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На підтвердження своєї гіпотези він навів приклад зі Сталіним та екс-президентом Туркменістану Ісламом Карімовим, ім'я якого заборонили згадувати на місцевих телеканалах.

У мене немає жодних сумнівів, що така ж доля чекає на російського правителя Володимира Путіна – після відставки або смерті, не має особливого значення. Мине всього кілька місяців, і портрети колишнього президента почнуть здавати на макулатуру, а громадяни розповідатимуть один одному, яким жахливим керівником він був і як чудово, що сьогодні Росією керує інша людина,
– прогнозує Портников.

Він також припустив, що після відходу Путіна від влади його наступник може звинуватити політика як в окупації Криму та Донбасу, так і в тому, що екс-господар Кремля і його команда "не змогли встановити контроль над всією "Новоросією", а то і цілою Україною".

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Історія СРСР
Джерело: 24 Канал
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