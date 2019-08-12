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      Після відставки Луценко стане заручником своїх контрпродуктивних дій

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      Юрія Луценка все одно звільнять
      Юрія Луценка все одно звільнять / gettyimages.com

      Активізація генпрокурора Луценка щодо розслідування резонансних справ, зокрема зв’язку екс-глави НБУ Гонтаревої та олігарха Курченка – спроба в останній момент заявити про себе.

      Таку думку 24 каналу висловив народний депутат Сергій Лещенко.

      Читайте також: Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником

      Луценко намагається зробити собі політичний золотий парашут. Показати, що він щось хотів зробити, але трьох років на посаді йому не вистачило. Але дії генпрокурора щодо справи брокерської фірми ICU, в результаті чого було розкрадено гроші Аграрного фонду, та щодо інших розслідувань є контрпродуктивними. Відставка Луценка – неминуча,
      – підкреслює Сергій Лещенко.

      За його словами, після відставки політична кар’єра Луценка буде заручником тих кроків, які він робив на посаді генпрокурора та які призвели до руйнування репутації та перетворення на одного з найбільш одіозних політиків України.

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      Водночас, зауважує Лещенко, деякі кримінальні провадження щодо корупції високопосадовців мають перспективи. Зокрема, справа щодо Аграрного фонду, де фігурує Гонтарева.

      Що відомо про справу ICU?За версією слідства, брокерська фірма ICU була задіяною в операції між державним Аграрним фондом і "Брокбізнесбанком", який належить олігарху Сергію Курченку. У результаті цього було розкрадено гроші Аграрного фонду. Генеральна прокуратура викликає екс-голову НБУ Валерію Гонтареву, екс-заступника голови АП Олексія Філатова та співвласника інвестиційної групи ICU Костянтина Стеценка для вручення підозр. Їх підозрюють у розкраданні 150 мільйонів гривень. Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, ймовірне розкрадання буцімто мало місце під час укладання угоди між Аграрним фондом і одним з банків.

      Коментар Луценка щодо повісток про виклик колишніх високопосадовців

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України ГПУ Юрій Луценко Валерія Гонтарева Сергій Курченко
      Джерело: 24 канал
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