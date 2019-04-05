Після візиту Порошенка НСК "Олімпійський" влаштував платні екскурсії в кімнати допінг-контролю

Після того, як чинний глава держави Петро Порошенко пройшов медичне обстеження у НСК "Олімпійський", там вирішили проводити платні екскурсії у кімнати медичного і допінг-контролю. Щоправда, оновлені екскурсійні тури будуть доступні лише 10 днів: з 6 по 15 квітня.

Екскурсії на НСК "Олімпійський" проводитимуть кожного дня об 11:00, 13:00, 15:00 та 17:00. Виключення становитимуть лише дні, в які на стадіоні відбуватимуться футбольні матчі, мовиться на офіційній сторінці спорткомплексу.

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НСК "Олімпійський" змінює звичний маршрут екскурсійних турів і пропонує всім гостям стадіону також відвідати кімнати медичного контролю і допінг-контролю. Скористайтеся унікальною можливістю і відвідайте арену, де твориться історія України!

– мовиться у заяві на офіційному сайті комплексу.

Так, там вказують, що вартість такої екскурсії становитиме 50 гривень для дитини і 100 гривень для дорослого. Групові екскурсії на НСК "Олімпійський" з оновленим маршрутом через кімнати допінг-контролю коштуватимуть 40 гривень з особи для дитячої групи і 80 – для дорослої.

Також на сайті спорткомплексу вказані телефони, за якими можна замовити такі тури.

Зазначимо, що вранці 5 квітня у НСК "Олімпійський" чинний глава держави Петро Порошенко здав аналізи на вміст алкоголю і наркотиків. Перші результати не зафіксували у нього жодної психоактивної речовини у крові.

Що відомо про здачу аналізів Порошенком і Зеленським?Володимир Зеленський під час заклику Петра Порошенка до проведення дебатів на НСК "Олімпійському" висунув кілька умов. Однією з них було, аби кандидати перед дебатами здали кров для аналізу на вміст алкоголю та наркотиків. Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, і здав тести у лабораторії Eurolab 5 квітня.



Петро Порошенко, як і Володимир Зеленський, здав кров 5 квітня – для цього приїхав до НСК "Олімпійського".

Як Порошенко та Зеленський здавали аналізи, дивіться відео: