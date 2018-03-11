Після зміни конфесії на руці Меган Маркл помітили підвіску з діамантовим хрестом: фото

Екс-актриса та новоспечена наречена принца Гаррі Меган Маркл, за чутками ЗМІ 6 березня прийняла іншу конфесію – з протестантства перейшла в англіканську церкву.

Про це пишуть в People.

36-річна Меган разом з принцом Гаррі відвідала британське місто Бірмінгем та як завжди вразила своїм неймовірним образом.

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Однак увагу ЗМІ та шанувальників привернула увагу чарівний браслет з крихітним діамантовим хрестом, який вона не одягала раніше. Оскільки візит відбувся 8 березня, то можна припустити, що підвіску Меган подарували в день її прийняття англіканської церкви.

Такий браслет є популярним подарунком на хрещення і часто такі прикраси доповнюють цитатами з Біблії, ім'ям дитини або хрестом.

В джерелі розповідають, що Меган Маркл не лише прийняла іншу конфесію релігії, а й охрестилася. Таємна 45-хвилинна церемонія відбулась в Королівській капелі, на якій були присутні також принц Гаррі, принц Чарльз і герцогиня Камілла, однак самої королеви Єлизавети II на події не було. Обряд хрещення з використанням святої води із річки Йордан провів архієпископ Кентерберійський.

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Архієпископ Кентерберійський

Сам священнослужитель зауважив, що до питання релігії Меган і Гаррі ставляться дуже серйозно:

"Після розмов я глибоко переконаний, що їхній намір скріпити союз у церкві з'явився не через вимушений обов'язок. Їх відрізняє глибоке і взаємне почуття відданості. Вони серйозно ставляться до питань віри і сімейного життя, що дуже надихає".

Як відомо, Меган Маркл вирішила перейти в англіканську церкву незадовго до весілля 19 травня, щоб таким чином виявити повагу до королівської сім’ї, зокрема – до королеви Єлизавети II, яка є главою англіканської церкви. На такий вчинок Меган Маркл ніхто не спонукав.