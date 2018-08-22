Після знепритомнення Мерилін Менсон потрапив до лікарні

Відомий рок-співак Мерилін Менсон звернувся за допомогою до лікарів. Артиста госпіталізували в одній з американських клінік.

Як відомо, 20 серпня Мерилін Менсон знепритомнів під час свого концерту в місті Х'юстон. Ошелешені прихильники спершу не зрозуміли, що трапилось, однак згодом колега артиста по сцені Роб Зомбі сповістив, що рок-вокаліст погане себе почуває. Люди змогли почути всього 5 пісень у виконанні Мериліна Менсона до того, як він зомлів.

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Одразу після інциденту співак написав звернення до своїх прихильників. Мерилін Менсон зізнався, що йому справді потрібна була допомога медиків.

Х'юстон, дякую за розуміння. У результаті я опинився під наглядом лікарів. Я викладався на всі 100, а ви були чудові,

– прокоментував Мерилін Менсон.

Наразі невідомо, як співак себе почуває. Серед ймовірних причин його раптового знепритомнення називали тепловий удар або спекотну погоду.

Та, судячи з відео, яке він опублікував на своїй сторінці в Twitter, Мерилін Менсон уже відновив гастролі і виступив у місті Денвер.

Хто такий Мерилін Менсон?

Американський співак, справжнє ім'я якого – Браян Г'ю Ворнер. Свій сценічний псевдонім чоловік склав з імен двох відомих постатей – акторки Мерилін Монро та серійного вбивці Чарльза Менсона. Вокаліст створив свій рок-гурт після тривалої роботи журналістом. За час музичної кар'єри Мерилін Менсон випустив близько 10 студійних альбомів.