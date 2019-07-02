Після звернення представника президента в Кабміні деякі АЗС знизили ціни на пальне

2 липня деякі мережі АЗС знизили ціни на дизельне пальне і бензин на 0,5-1 грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник президента в Кабінеті Міністрів, кандидат у депутати від партії "Слуга Народу" Андрій Герус.

Проїжджаючи вулицями Києва, із приємністю відзначив, що на одній з великих ЗЕлених мереж АЗС ціна на дизельне пальне сьогодні знизилася на 1 грн за літр. Ціна бензину знизилася на 0,5 грн. На іншій ЗЕленій мережі АЗС ціна дизеля сьогодні знизилася на 0,5 грн/літр. Сподіваюся, це тільки початок і ланцюгова реакція/конкуренція призведе до подальшого зменшення відповідних цін на всіх АЗС,

– написав Андрій Герус.

Зменшення вартості пального на заправках мереж OKKO і WOG відзначає й консалтингова компанія UPECO.

За словами Андрія Геруса, зниження відбулося завдяки консультаціям і аргументованим професійним дискусіям, які команда президента проводила з учасниками ринку в останні дні. Представник Володимира Зеленського у Кабміні наголосив, що не йдеться про ручне регулювання цін. Однак держава моніторить ринки, щоб не було збоїв конкуренції.

"Від такого зниження безпосередньо виграє близько 7 млн ​​автомобілістів, а опосередковано – більшість українців. Це дасть економію для споживачів пального близько 1 млрд грн на місяць", – повідомив Андрій Герус.

Він також зазначив, що зниження цін і тарифів там, де для цього є об'єктивні ринкові підстави, – це принципова позиція президента Володимира Зеленського та партії "Слуга Народу".

Нагадаємо, напередодні Андрій Герус закликав учасників ринку знизити роздрібні ціни на дизельне пальне вслід за гуртовими. За його даними, за останні два місяці оптові ціни "просіли" на 18%, або майже на 5 грн/літр.