Письменниця Ірена Карпа поділилися казковими фото зі свого весілля

Українська письменниця Ірена Карпа нещодавно втретє вийшла заміж. Її обранцем став нащадок роду легендарного письменника Віктора Гюго – Людовик-Кирило Требюше. Чарівна весільна церемонія відбулась у столиці Франції.

Паризьке весілля 7 жовтня зібрало лише найближчих родичів та друзів закоханої пари. На святковій вечірці Ірена Карпа спробувала поєднати українську кухню та елітний алкоголь. Якщо перші кадри з весілля надавало одне з українських ЗМІ, то останніми днями Карпа сама тішить шанувальників в мережі Instagram романтичними світлинами.

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На них зірка сучасної української літератури позує в ніжній білій сукні, сріблястих босоніжках та фаті кольору пряженого молока. Її коханий Людовик-Кирило ніжно споглядає на вже законну дружину і веселить її перед спалахами фотокамери. Троє дітей письменниці вірно підтримували свою матусю та вручали подружжю золоті обручки.

Пропонуємо переглянути декілька казкових кадрів, які опублікувала Ірена Карпа у своєму профілі.



Весілля Ірени Карпи і Людовика-Кирила Требюше / Instagram



Весілля Ірени Карпи і Людовика-Кирила Требюше / Instagram



Весілля Ірени Карпи і Людовика-Кирила Требюше / Instagram



Весілля Ірени Карпи і Людовика-Кирила Требюше / Instagram



Весілля Ірени Карпи і Людовика-Кирила Требюше / Instagram

Більше фото дивіться у фотогалерерії

До слова, Ірена Карпа була двічі заміжня: перший чоловік співачки – український журналіст Антон Фрідлянд, другий – американський фінансист Норман Пол Хенсен. Від нього Карпа народила двох доньок. В Требюше також був цивільний шлюб, в якому він прожив 12 років і мав 2 дітей.