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      Письменниця Ірена Карпа поділилися казковими фото зі свого весілля

      1903 Читать новость на русском

      Українська письменниця Ірена Карпа нещодавно втретє вийшла заміж. Її обранцем став нащадок роду легендарного письменника Віктора Гюго – Людовик-Кирило Требюше. Чарівна весільна церемонія відбулась у столиці Франції.

      Паризьке весілля 7 жовтня зібрало лише найближчих родичів та друзів закоханої пари. На святковій вечірці Ірена Карпа спробувала поєднати українську кухню та елітний алкоголь. Якщо перші кадри з весілля надавало одне з українських ЗМІ, то останніми днями Карпа сама тішить шанувальників в мережі Instagram романтичними світлинами.

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      На них зірка сучасної української літератури позує в ніжній білій сукні, сріблястих босоніжках та фаті кольору пряженого молока. Її коханий Людовик-Кирило ніжно споглядає на вже законну дружину і веселить її перед спалахами фотокамери. Троє дітей письменниці вірно підтримували свою матусю та вручали подружжю золоті обручки.

      Пропонуємо переглянути декілька казкових кадрів, які опублікувала Ірена Карпа у своєму профілі.


      Весілля Ірени Карпи і Людовика-Кирила Требюше / Instagram


      Весілля Ірени Карпи і Людовика-Кирила Требюше / Instagram


      Весілля Ірени Карпи і Людовика-Кирила Требюше / Instagram


      Весілля Ірени Карпи і Людовика-Кирила Требюше / Instagram


      Весілля Ірени Карпи і Людовика-Кирила Требюше / Instagram

      Більше фото дивіться у фотогалерерії

      До слова, Ірена Карпа була двічі заміжня: перший чоловік співачки – український журналіст Антон Фрідлянд, другий – американський фінансист Норман Пол Хенсен. Від нього Карпа народила двох доньок. В Требюше також був цивільний шлюб, в якому він прожив 12 років і мав 2 дітей.

      Теги: Новини України LifeStyle Література Фотоновини Зіркові весілля
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 28 жовтня
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