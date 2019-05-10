23:17
10 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нацист у "Безсмертному полку". Георгіївська стрічка для американців у космосі
      Вєсті Кремля
      21:41, сьогодні
      Вєсті.UA: Спортивний тренд у політиці від братів Кличків. Качок Яценюк
      Вєсті.UA
      20:38, сьогодні
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:23, сьогодні
      Телеканал новин 24 Блоги Ольга Черненко
      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: 9 Мая стало походить на карнавал

      247
      Парад в Луганске
      Парад в Луганске / Фото автора

      Этот праздник 9 Мая для меня ничем не отличался от прошлогоднего. И того, что был два года назад...

      Оповестили, где и в котором часу быть. Было много людей, машин, флагов... И если попытаться проанализировать, кто и с какой целью пришел в этот день в центр Луганска, получится несколько категорий людей: кого-то заставили прийти на парад от предприятия; кто-то нес службу от "армии" и "полиции"; кто-то пришел поглазеть и потусоваться, а кто-то реально хотел почтить ветеранов Второй мировой.

      Вероятно, была еще одна группа: те, кто пришел покрасоваться, сшив для этого себе и детям военную форму, украсив одежду и волосы георгиевскими ленточками. В общем, сложно сказать, чьи мотивы были – именно отдать дань ветеранам. Тем более, что наряду с фотографиями воевавших родителей или дедов появились фотографии погибших уже на войне на Донбассе.

      Читайте також: Майские праздники в "ЛНР": нельзя накормить, но можно обмануть

      По силе эмоций, эти полдня стоит пережить. Музыка, флаги на машинах, наклейки, люди нарядные и наряду с этим – люди в шортах и диванных спортивных костюмах. И в одном порыве и толпе смешались те, кто надел свой лучший костюм, как было заведено еще полвека назад, и кто просто вышел из дома поглазеть, обув резиновые тапки на босу ногу. В этой пестрой толпе были и безумцы, и невероятно яркие личности, но, самое главное, там можно было встретить всех – коллег, друзей, прежних соседей, учителей ребенка и просто знакомых, чьи имена после будешь силиться вспомнить еще очень долго. На этом празднике был почте весь город. И от этого кажется, что город многолюдный и живой. И еще, встретившись, люди пьют после на лавочках и на траве, едят, танцуют, обнимаются, и от этого кажется, что счастье очень многоликое, а мы все стали чуть добрее...

      Сувениры в Луганске
      Кому-то такие сувениры нравятся... / Фото автора

      Конечно, суть этого праздника и его наполнение за годы стали другими. От того, что в бессмертном полку несут фотографии погибших на войне на Донбассе, война стала казаться тоже другой – близкой, своей, а не только фактом из книг. И вместе с этим появилось очень много мишуры – концерты звезд российской эстрады, торговля значками и сувенирами, стремление одеться по моде той войне. Это стало походить на карнавал, когда люди танцуют, пьют и плачут от счастья.

      ...А вечером был салют. И было страшно, хотя мы знали, что это салют. И мы непроизвольно сбились в одной комнате и ждали окончания залпов. И если бы мы не пережили то лето 2014-го в Луганске, эти звуки мы не воспринимали бы так остро. Но было страшно, было очень страшно. И, наверное, это уже на всю жизнь. И наш старый пес с того самого лета боится грозы и салюта, и жмется к нам, и прячет морду, и забегает в дом, хотя знает, что ему этого делать нельзя. Наше эхо войны. Мы рады миру, мы ждем мира, и пятый год вздрагиваем от резких звуков.

      Читайте також: Письмо из Луганска: чужие люди пришли в наш дом

      blog_ava
      Вакарчук "відкусить" рейтинг Зеленського, – гендиректор КМІСу
      сьогодні
      3822
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини політики Публікації 9 травня Новини Луганська
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 травня: суперечка Зеленського та Порошенка і трибунал щодо полонених моряків
      сьогодні , 22:29 Головні новини 10 травня: суперечка Зеленського та Порошенка і трибунал щодо полонених моряків
      1361
      Нові члени Вищої ради правосуддя: хто вони та чим прославилися
      сьогодні , 20:30 Нові члени Вищої ради правосуддя: хто вони та чим прославилися
      Роман Маселко 285
      Подорожуємо Україною: підбірка дешевих авіаквитків до 500 гривень
      сьогодні , 19:30 Подорожуємо Україною: підбірка дешевих авіаквитків до 500 гривень
      Альона Захарова 865
      Квота Зеленського: кого з посадовців може залишити на посаді новообраний президент
      сьогодні , 19:00 Квота Зеленського: кого з посадовців може залишити на посаді новообраний президент
      Ірина Поліщук 6057
      Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      сьогодні , 17:00 Зеленский не тот, каким рисовала его Россия
      Павло Казарін 3072
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук