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Пісня українського дуету увійшла в десятку кращих у світі: відео

18:16, сьогодні 5773 Читать новость на русском
Дует
Дует "Время и стекло" / Фото з Instagram

Композиція популярного українського гурту "Время и Стекло" під назвою "Тролль" увійшла в топ-10 найпопулярніших у світі за грудень 2017 року.

Відповідний рейтинг опублікований на інтерактивному сайті The Pudding. На сайті опублікована карта з найпопулярнішими музичними кліпами грудня 2017 року по регіонах.

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Пісня "Троль" увійшла до 10 найпопулярніших у світі

Композиція українського дуету посіла сьоме місце в топ-10 світу. Кліп "Тролль" представлений в кінці жовтня 2017 року і вже набрав більше 75 мільйонів переглядів на YouTube.

Время и Стекло – Тролль (відео)

Теги: LifeStyle Музика Новини культури
Джерело: 24 Канал
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