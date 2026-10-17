Про це повідомляє Sky News.

Як Гегсест відреагував на питання Путіна?

Під час короткої зустрічі з пресою представник медіа вирішив поцікавитися ставленням очільника оборонного відомства США до лідера Кремля.

Репортер не обмежився одним гострим формулюванням і продовжив тиснути на Піта Гегсета. Зокрема, він запитав, чи не грає на ньому Путін "як на скрипці". Глава Пентагону вирішив проігнорувати ці слова, не давши жодної словесної відповіді, а лише загадково посміхнувся в камери.

Після цього журналіст Sky News звернув увагу на розбіжності між Вашингтоном і Лондоном щодо війни Росії проти України. За його словами, Вес Стрітінг прибув до американської столиці з доволі жорсткою позицією щодо російської агресії. Перед зустріччю з Гегсетом британський міністр виступив у Вашингтоні, де назвав Україну передовою лінією боротьби за свободу.

Він також застеріг від політики умиротворення агресора та наголосив, що наслідки поступок Росії можуть вийти далеко за межі України. "Якщо кордони можна перекроювати силою, якщо суверенітет держав стає предметом торгу, наслідки не обмежаться Україною чи моїм континентом", – заявив Стрітінг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська сторона також відчуває певну напругу у відносинах з американськими партнерами. Як повідомлялося на нашому сайті, президент Володимир Зеленський був дуже розчарований позицією США щодо низки домовленостей.