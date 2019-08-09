Питань більше, ніж відповідей, – Омелян "пройшовся" по заявах Зеленського у Туреччині

Так, міністр інфраструктури розкритикував слова гаранта, які стосувалися відкриття аеропортів та ремонту доріг. Він наголосив, що реальні цифри і ті, які озвучив президент, – не збігаються.

Про аеропорти, порти, дороги, а також про легалізацію азартних ігор та проведення земельної реформи президент Зеленський розповідав на українсько-турецькому бізнес-форумі. Омелян кинувся коментувати його слова на своїй Facebook-сторінці.

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Нарешті я почув фундаментальні речі, які конкретно зміни нас очікують. Звісно, шкода, що українським громадянам доводиться дізнаватися про це з бізнес-форуму в Стамбулі,

– написав міністр.

Водночас, Омелян виділив декілька позитивних моментів. Так, він вважає що ініціативи Зеленського щодо ринку землі, великої приватизації, часткової легалізації азартних ігор, впровадження 5G і потроєння військово-промислового комплексу – це добі сигнали.

А ось спірні моменти Омелян детально проаналізував.

Ріст економіки

Безумовно, озвучений ріст економіки в 5-7% – благий намір. Обіцяли і до нього. На жаль, цього росту недостатньо. Щоб зміни були відчутні кожному, щоб ми змогли вирватися з проклятого кола, – рости потрібно на 10-15 % на рік мінімум,

– наголосив Омелян.

Далі міністр взявся за свою тему, бо на форумі Зеленський багато говорив про інфраструктуру.

Аеропорти

Так, президент пообіцяв збільшити кількість реально діючих аеропортів до 15-ти. Проте, за словами Омеляна, зараз їх вже є 16.

Транспортною стратегією до 2030 передбачено 50 (аеропортів – 24 канал). Тобто, ми скоротимо їх кількість?

– запитує він.

Морські порти

Окрім того, Зеленський висловився про "забезпечення розвитку" 5 українських портів. Насправді, їх набагато більше, зазначає Омелян. За його словами, в Україні – 13 морських портів, ще 5 в анексованому Криму та 1 у В’єтнамі.

"П’ять розвиваємо, а решта: закриваємо, забуваємо, продаємо, губимо?" – запитує міністр у президента.

Дороги

Говорив Зеленський і про "приведення до ладу 24 тисяч кілометрів доріг". Це, на думку Володимира Омеляна, вдвічі менше від запланованого.

У Кончі-Заспі завжди були хороші дороги, в Миколаївській області їх бачили лише на фото. Хвилює інше. Всього в Україні 179 тисяч кілометрів доріг. І ще близько 200 тисяч кілометрів комунальних. 24 тисячі кілометрів – ок, а решта – що за 5 років?

– запитує Омелян.

Він додає, що у 2019 році, маючи у Дорожньому Фонді 50 мільярдів гривень, Україна відремонтувала близько 4000 кілометрів.

У 2020 році Дорожній Фонд має мати близько 70 мільярдів гривень і ще 10 мільярдів на територіальні дороги.

"Тобто в рік можна робити мінімум 10 000 кілометрів. 24 тисячі ділимо на 5 і це дорівнює 4 800 кілометрів доріг на рік. Тобто, – вдвічі менше від запланованого", – наголосив міністр інфраструктури.

Відверто, тішить, що хто б не виграв, який би діджитал не був, все одно тягне до доріг, летовищ, портів. Проте, традиційно, питань більше, аніж відповідей,

– підсумував Омелян.

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