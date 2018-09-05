Питання доступу ГПУ до телефону журналістки Седлецької розглянув комітет Верховної Ради

У середу, 5 вересня, комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики розглянув питання щодо головної редакторки програми журналістських розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької.

Про це сповістила голова комітету, народний депутат Вікторія Сюмар, повідомляє "РБК-Україна".

24 канал повідомляв, що суд дозволив ГПУ отримати від провайдера інформацію з телефону Наталії Седлецької – керівниці програми журналістських розслідувань "Схеми". Вона разом з низкою інших журналістів проходить свідком у справі про можливе розголошення державної таємниці і даних досудового розслідування директором НАБУ Артемом Ситником.

Читайте також: Луценко відмовився говорити про доступ ГПУ до телефону Седлецької: заява журналістки

Сюмар звернулась до членів комітету з проханням висловити бачення цієї ситуації.

"Остання історія щодо судової ухвали щодо журналістки програми "Схеми" Наталії Седлецької", – повідомила голова комітету.

За словами нардепа, у середу вона разом з нардепом Ольгою Черваковою запрошені на зустріч з генпрокурором Юрієм Луценком. Зустріч має стосуватись цієї теми.

Є заяви багатьох організацій, що це становить загрозу свободі слова в Україні. Питання очевидні. Чому стільки місяців? Чи не є це надмірним заходом у контексті розслідування конкретної кримінальної справи, яка стосується, наскільки я розумію, голови НАБУ Артема Ситника,

– додала Сюмар.



Засідання комітету парламенту

До слова, раніше група народних депутатів підписали звернення до Луценка з проханням про невідкладний прийом через надання доступу ГПУ до телефону Седлецької.