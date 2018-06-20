01:24
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
  • неділя
    19°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
Блог Медіа

Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні

264
Толерантність до ЛГБТ-спільнот є першим кроком до національної безпеки України
Толерантність до ЛГБТ-спільнот є першим кроком до національної безпеки України / Прямий

Чи потрібно проводити в Україні Марші рівності? Потрібно, адже йдеться про захист прав, і в першу чергу прав громадян різних категорій. До того ж, на мою думку, толерантність до ЛГБТ-спільнот є першим кроком до національної безпеки України.

Україна знаходиться в стані війни, спецслужби зрозуміло якої країни, добуваючи інформацію секретного характеру, різними способами намагаються впливати і впливають на політику Києва. Одним з основних методів вербування і створення агентств впливу є так званий гей-компромат. Будь-якій спецслужбі найпростіше зловити політика або військового саме на такому компроматі. Несприйнятливість їхньої сексуальної орієнтації дає найширші можливості.

Читайте також: Навіщо було бити представників ЛГБТ-парадів?

Це вкрай важлива річ. Адже дуже важко завербувати політика в західній країні, де права ЛГБТ вже визнані, а суспільство толерантно ставиться до людей іншої сексуальної орієнтації.

А що стосується гуманітарних прав, тобто прав людини, то нам давно пора стати цивілізованими людьми і перестати заглядати один до одного в ліжко – це просто непристойно. Це те ж саме, що питати про приналежність до релігійної конфесії – такі питання в цивілізованому суспільстві просто не ставлять.

Ще один аспект, який мене хвилює в цій темі, це дитячі самогубства. Я знаю статистику – вона жахає. Адже сексуальна орієнтація – найзручніший привід для цькування. І це ламає людині життя. Але ж вона не винна в тому, ким народилася і що народилася не в тому тілі, що має психологію жінки, а чоловіки і любить не чоловіків, а жінок і навпаки. Це просто антигуманно – створювати атмосферу в суспільстві, де дитина не може спокійно жити зі своєю сексуальною орієнтацією. У нормальних країнах цих дітей ніхто не цькує, вони виростають повноцінними громадянами, а у нас, пострадянських країнах, – психічно травмованими, закомплексованими, а потім, може, навіть і некомфортними для інших.

Адже справа навіть не в прайді, організатори якого, як на мене, виявляють певний соціальний егоїзм.

ЛГБТ – це, як і всі, громадяни України. І зараз будь-які збори громадян, які борються за права і свободи, повинні нести першими плакат про свободу Сенцова, вмираючого за політв'язнів. Це зараз питання життя і смерті, воно найважливіше.

Там були такі плакати – один або два. Більше було карнавалу. І я вважаю, що до такого карнавалу наше суспільство не доросло – у нас ще є питання, які потрібно вирішити перед цим.

Читайте також: Депутати розповіли про своє ставлення до сексуальних меншин

І ці питання вже вирішені в Ізраїлі, де на початку теж були протести релігійних і традиціоналістів. Як і тут – один в один. Там це питання вирішили поділом: ці тих не чіпають, а ті цих. Релігійні і традиціоналісти живуть, як хочуть, проводять свої свята і демонстрації, а прихильники свобод, в тому числі ЛГБТ, – свої. І вони один одного не принижують, не знищують.

Ми не зобов'язані нікого любити, але ми зобов'язані не ставити свої права вище інших. І тоді все буде нормально – у правих, лівих, ЛГБТ і тієї частини суспільства, якому за великим рахунком все одно. І мені здається, що останні – це і є найбільш здорова частина населення. Ті, хто не ставить це питання на перше місце. А все інше поступово налагодиться, потрібно лише уникнути насильства. І тоді у нас буде ізраїльський або будь-який інший цивілізований варіант.

На цей парад я не ходив, бо вважаю, що якщо борешся за права меншин, то повинен відстоювати права всіх. І якщо гноблять корінний народ Криму за національною ознакою, то ви повинні і боротися за їхні права також. У нацистській Німеччині існувало обмеження і сексуальних, і національних меншин – і це пов'язані речі, які в свідомості громадянина повинні бути явищем одного порядку. Громадська солідарність – це і є захист прав інших.

У Росії б такий прайд ніколи не пройшов. І цим ми докорінно, колосальним чином відрізняємося від Росії. Тому що там самі поліцейські б'ють іноземців.

А тут, незалежно від того, як до прайду ставляться поліцейські і суспільство, держава як інституція поставила собі за конституційний обов'язок гарантувати право на свободу. Далі, років через десять, з приводу прайдів жодних і питань не буде. І все будуть ходити, як на тому карнавалі. Як в Ізраїлі, де на прайдах самих ЛГБТ меншість, де це просто міське свято для молоді.

Автор: Айдер Муджабаєв. Джерело: Новое время

Читайте також: Ми всі однакові чи рівноправні?

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Публікації ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 20 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 червня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 674
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
20 червня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 263
Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти
20 червня, 22:00 Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти
1958
Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
20 червня, 21:01 Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
Іван Вербицький 2219
Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
20 червня, 20:02 Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
Катерина Петренко 615
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук