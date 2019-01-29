Питання про Ракіцького в збірній буде вирішуватися тренером, – член виконкому ФФУ

Член виконкому Федерації футболу України, президент ПФЛ Сергій Макаров прокоментував перехід захисника "Шахтаря" Ярослава Ракіцького в "Зеніт".

За словами Макарова, участь Ярослава Ракіцького у матчах збірної України залежить лише від рішення тренера. При цьому, політика залишається поза футболом.

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Ніяких заборон на роботу в Росії у нас не існує, тому нічого Ракіцький формально не порушив, можу тільки побажати йому успіхів у новому клубі. Що стосується подальшого залучення Ярослава в збірну України, то це питання буде вирішуватися тренерським штабом команди. Перехід в "Зеніт" – це вибір самого футболіста. Виконком ФФУ з цього приводу не збирався і навряд чи буде збиратися. Я дотримуюся тієї точки зору, що футбол повинен бути поза політикою,

– повідомив Макаров.

24 канал писав, що 28 січня "Зеніт" офіційно оголосив про підписання захисника збірної України Ярослава Ракіцького.

У новій команді 29-річний українець гратиме під 44-м номером. Вартість трансферу Ракіцького не називається, проте, за чутками, вона склала близько 12 млн євро.

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