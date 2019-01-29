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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Питання про Ракіцького в збірній буде вирішуватися тренером, – член виконкому ФФУ

      52 Читать новость на русском
      Сергій Макаров прокоментував перехід Ярослава Ракіцього у "Зеніт"
      Сергій Макаров прокоментував перехід Ярослава Ракіцього у "Зеніт" / Фото з відкритих джерел

      Член виконкому Федерації футболу України, президент ПФЛ Сергій Макаров прокоментував перехід захисника "Шахтаря" Ярослава Ракіцького в "Зеніт".

      За словами Макарова, участь Ярослава Ракіцького у матчах збірної України залежить лише від рішення тренера. При цьому, політика залишається поза футболом.

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      Ніяких заборон на роботу в Росії у нас не існує, тому нічого Ракіцький формально не порушив, можу тільки побажати йому успіхів у новому клубі. Що стосується подальшого залучення Ярослава в збірну України, то це питання буде вирішуватися тренерським штабом команди. Перехід в "Зеніт" – це вибір самого футболіста. Виконком ФФУ з цього приводу не збирався і навряд чи буде збиратися. Я дотримуюся тієї точки зору, що футбол повинен бути поза політикою,
      – повідомив Макаров.

      24 канал писав, що 28 січня "Зеніт" офіційно оголосив про підписання захисника збірної України Ярослава Ракіцького.

      У новій команді 29-річний українець гратиме під 44-м номером. Вартість трансферу Ракіцького не називається, проте, за чутками, вона склала близько 12 млн євро.

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      Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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