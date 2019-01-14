Питання суверенітету над Курилами не обговорюється: у РФ заявили, що не віддадуть острови Японії

Питання суверенітету Росії над Курильськими островами не обговорюється, оскільки вони є територією РФ.

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, передає ТАСС.

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Ми привернули увагу наших друзів з Японії до того, що питання суверенітету над островами не обговорюються. Це територія Російської Федерації,

– підкреслив він.

При цьому Лавров констатував, що між Москвою і Токіо зберігаються "істотні розбіжності" в питанні мирного договору.

"Позиції спочатку були діаметрально протилежними, ми про це не раз говорили, але політична воля наших лідерів повністю нормалізувати відносини між Росією і Японією спонукає нас цей діалог активізувати", – заявив глава МЗС РФ.

Дипломат додав, що для просування в питанні мирного договору з РФ Японія повинна визнати підсумки Другої світової війни в повному обсязі, включаючи суверенітет Росії над усіма островами Південної Курильської гряди.

Окремо Лавров назвав "обурливими" слова радника прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, який сказав, що сподівається на підтримку США у вирішенні цього питання.

У чому суть конфлікту Японії та Росії? Чотири острови Курильської гряди, а саме Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, анексовані Радянським Союзом після Другої світової. Після війни вони були інкорпоровані до складу Південнокурильського району Сахалінської області. Японія не визнає російського суверенітету над островами і вважає їх своїми.





Чотири найближчі до Японії острови країна намагається повернути



У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір досі не підписаний. Після розпаду СРСР спір про приналежність островів спалахнув з новою силою. Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Нещодавно вона розмістила на Курильських островах додаткову армійську дивізію, що обурило Японію.



14 листопада 2018 року на зустрічі лідерів Росії і Японії начебто домовилися повернутися до обговорення умов меморандуму 1956 року, за яким Москва начебто погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.

Про що мовилося у російсько-японській декларації 1956 року?Відповідно до того документу, СРСР і Японія заявляли про припинення стану війни між двома державами, який існував після Другої світової, а також про відновлення дипломатичних взаємин. Крім того, у декларації передбачалося, що радянська влада погодиться віддати Японії два спірних острови на Курилах із чотирьох – Шікотан та групу островів Хабомаі.



Зауважимо, що це стало б кроком на зустріч для підписання повноцінної мирної угоди, однак у відповідь на підписання японсько-американського договору про безпеку 1960 року, СРСР анулював свої зобов’язання про передачу островів. Відтоді, між Москвою та Токіо досі не було ухвалено жодних мирних договорів.