Питання території треба винести за дужки доти, доки не закінчимо війну, – штаб Зеленського

У штабі Володимира Зеленського відповіли на питання, як кандидат ставиться до нового законопроекту про мову. Під час обговорення там зазначили, що взагалі питання мови, віри та території варто винести за дужки доти, доки не закінчиться війна.

Законопроект 5670-д "Про мову", який нині розглядає Верховна Рада, детально не аналізували у штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського. Про це заявив у коментарі "Тиждень.Ua" головний політтехнолог та спікер штабу кандидата Дмитро Разумков.

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За його словами, якщо казати про мови в цілому, то позиція Зеленського дуже проста – єдина державна мова – українська. Однак, на їх думку, мова, віра і, що дивно, – територія – не головні питання у час війни.

Проблема у тому, що в нас питання мови політики піднімають перед виборами, от у чому проблема. Насправді, усе, що може роз'єднувати українців: віра, мова, територія, якісь історичні лідери – потрібно винести за дужки, принаймні доти, доки ми не закінчимо війну,

– зазначив Разумков.

"Інших альтернатив (крім української як державної – 24 канал) не може бути. Це записано у Конституції та абсолютно правильно. Якщо казати про популяризацію української, то це слід робити, і це робиться сьогодні, насправді. Зазвичай, нормальні держави ідуть шляхом "пряника": створення пільгових умов оподаткування на продукти які виходять українською, створення інших умов", – підкреслив спікер штабу.

Проте, що стосується друкованої продукції, то, на їх думку, не можна змушувати її випускати одною мовою, бо це впливає на бізнес.

Однак, якщо ми кажемо про друковану продукцію, то змушувати випускати її певною мовою, то це вплив на бізнес. Десь читають українською, а десь, за всієї поваги, ні. З російською така ж історія. Треба підходити зважено і популяризувати за допомогою економіки. Так за 5-10 років ми абсолютно підемо від цієї проблеми. Глобально, її і сьогодні немає. Хлопці на фронті, на Сході розмовляють різними мовами. Не лише українською і російською. Хтось грузинською, а хтось англійською. Патріотизм не виміряти мовою,

– додав він.

Водночас Разумков додав, що стосовно самого законопроекту, який зараз розглядає Рада, "треба сісти і детально розібратися", а тоді вже визначатися з підтримкою або ні.

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"Була дуже гаряча виборча кампанія, щоб вникнути у суть. Більше грунтуюся на словах журналістів, але вони часто подають кожен зі своїми відтінками. Повторюю, популяризація мови необхідна, але застосування жорстких механізмів більш пов'язано з виборчою кампанією, ніж з проблемами у суспільстві. Якщо була така необхідність ухвалити цей закон, то це слід було робити у 2015, щоб сьогодні ніхто вже не відкривав рота і не казав, що це повязано з виборами", – наголосив Разумков.

Варто зазначити, що Студія "Квартал 95", засновником якої є Володимир Зеленський, відзняла чимало серіалів та фільмів, більшість з яких в оригіналі були російською мовою, з українським дубляжем. За словами деяких кінокритиків, такий хід переважно застосовували з точку зору бізнесу: щоб продукт легше було продати в країнах, де знають російську.

Що означає законопреокт про мову?4 жовтня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".



Хто говоритиме українською? Всі громадяни України та ті, хто хоче стати громадянином України. Вся політична еліта країни має вільно розмовляти українською.



Де говоритимуть українською? У публічному просторі, державному та комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. Це, зокрема, стосується і медичної допомоги, і обслуговування на транспорті, і у публічних закладах. Комп’ютерні програми повинні будуть мати інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою або мовами Євросоюзу. У театральних виставах та при дубляжі кінофільмів також використовуватимуть українську. На телебаченні, в інтернеті та друкованих ЗМІ



Важливо: ідеться не про примусову українізацію, а про те, що саме українська мова є державною. Це нагадування, що спілкуватись у державі її державною мовою – це не утиск, це – нормально. ЗМІ та сайти можуть видаватись кількома мовами. Але у першу чергу – державною мовою.