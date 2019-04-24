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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ

      Питання ціни газу зараз політизоване, – експерт

      48 Читать новость на русском
      Що чекає на ціни на газ
      Що чекає на ціни на газ / lexinform.com.ua

      Питання ціни на газ в Україні сьогодні більш політичне, аніж економічне. Останні чотири місяці ціни на газ у Європі знижувалися, і зараз ціна на газ для населення України вища, аніж ціна газу на біржі у Європі.

      Про це у коментарі 24 каналу зазначила амбасадорка Міжнародної Амбасади жінок-підприємниць Наталія Вальда.

      Читайте також: Чи знизять ціну на газ і кому за це дякувати: думка експерта

      Команда Зеленського закликала НАК "Нафтогаз України" та Кабінет міністрів відповідно понизити ціни для населення із 1 травня. До того ж, відомо, що для промисловості ціна нижча, ніж для населення. Тож є всі підстави та можливості для хоча б і незначного, але негайного зниження ціни, зауважила Вальда.

      Проте, досі чинним президентом є Петро Порошенко, а Володимир Зеленський ще не має повних повноважень. Якщо зараз Порошенко та уряд блокуватимуть рішення про зниження ціни газу – вони таким чином продемонструють своє протистояння новому президенту та можливості негайно полегшити стан із газом в межах реального на теперішній час,
      – вважає підприємиця.

      Вальда підсумувала: в інтересах самого Петра Порошенка та уряду сприяти зниженню вартості газу для населення вже саме зараз.

      Читайте також: З 1 травня українці будуть платити за газ менше

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Газ Тарифи на газ Нафтогаз Володимир Зеленський Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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