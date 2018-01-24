Пітер Гольдшайдер і австрійський EPIC купили "Укртелеком" за гроші Фірташа

У Лондонському арбітражному суді виплили скандальні подробиці приватизації "Укртелекому" в 2011 році.

Як стало відомо, державне стратегічне підприємство було придбано чинним на той момент главою СБУ Валерієм Хорошковським і Денисом Горбуненком на гроші власника телеканалу "Інтер" Дмитра Фірташа, передає УНН.

Як стало відомо, Валерій Хорошковський, обіймаючи посаду голови СБУ, одночасно був і кінцевим бенефіціаром австрійської компанії EPIC, яка придбала активи "Укртелекому" за 1,3 млрд дол. Про це, в інтерв'ю повідомив директор з міжнародних зв'язків і взаємин з інвесторами компанії СКМ Джок Мендоза-Вілсон.

У свідченнях Пітера Гольдшайдера – керуючого партнера групи EPIC і Роберта Шетлер-Джонса (екс-заступник голови наглядової ради Group DF, що об'єднує активи Дмитра Фірташа), вказувалося, що Хорошковський був кінцевим бенефіціаром EPIC (пізніше – Raga) на момент приватизації, і саме він стояв за цією компанією,

– сказав представник СКМ.

Зі свідчень свідків стало відомо також про те, що Хорошковський позичив 300 млн долл. на покупку "Укртелекому" у свого бізнес-партнера Дмитра Фірташа.

"Ціна приватизації Укртелекому в 2011 році склала близько 1,3 мільярда дол. Свідки стверджують, що 300 мільйонів дол. з цієї суми були позичені EPIC і Хорошковським у пана Фірташа і його компанії Picabo. Питання: хто дав ще 1 мільярд дол. на приватизацію Укртелекому? Навряд чи хто-небудь повірить, що у EPIC і Пітера Гольдшайдера були вільні гроші в такому розмірі для приватизації активу в Україні. Адже EPIC по суті – австрійська сімейна консалтингова та інвестиційна компанія з невеликими активами в сфері нерухомості і телекомунікації в Східній Європі. Також складно повірити, що Пітер Гольдшайдер зміг би залучити 1,3 мільярда дол. у західних інвесторів для цієї покупки", – сказав Мендоза-Вілсон.

Цікавим є ще й той факт, що перед переуступкою акцій "Укртелекому" на користь SCM Financial, в червні 2013 року, компанію EPIC Telecom Invest Limited нібито викупив у пана Хорошковського Денис Горбуненко, який і перейменував її з EPIC Telecom в Raga.

"Але навряд чи хтось, хоч трохи знайомий з бізнесом в Україні, повірить, що статки пана Горбуненка становлять 1,3 мільярда дол., або що його підприємливість дозволила йому викупити у Хорошковського права вимоги до SCM Financial на суму в 860 мільйонів дол., як вони заявляють. Історія Горбуненка в контексті його зв'язків з "Родовід Банком", "Надра Банком" і особисто Дмитром Фірташем, добре відома в Україні", – говорить Мендоза-Вілсон.

Він дав зрозуміти, що "Укртелеком" був проданий через підставних осіб Фірташу з метою його подальшого перепродажу. Однак, SCM Financial має намір через Вищий суд Лондона визнати угоду недійсною, так як колишні власники приховали від покупця факт невиконання інвестиційних зобов'язань. Це призвело до того, що ФДМУ ініціював в судових інстанціях України справу щодо повернення активів "Укртелекому" в державну власність.

"Ми вважаємо, що зараз для нас єдино правильне рішення – відійти у бік, повернути собі передоплату і відновити первісний договір між державою і Raga, щоб вони могли вирішити претензії один з одним", – резюмував Джок Мендоза-Вілсон.