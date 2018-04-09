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"Піти" Уляну Супрун: кому дошкуляє не "совковими" реформами очільниця МОЗ

ЦРУ. За кадром 1102 Читать новость на русском

Пристрасті навколо в. о. міністерки охорони здоров'я Уляни Супрун не вщухають. За її відставку затято взялися парламентарі. Тільки-но розмови про медреформу трансформувалися у її старт, депутати вирішили нарешті "піти" Уляну Супрун. Причому привід тому віднайшли старезний.

Пам'ятаєте новорічний Facebook-спіч річної давнини авторства кардіохірурга Тодурова? Тоді він звинуватив Уляну Супрун, яка на той момент керувала МОЗом 4 місяці, у непрофесіоналізмі, службовому недбальстві та зриві закупівель ліків для медзакладів у 2016 році.

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На ці звинувачення МОЗ відповів, що всі препарати для Інституту серця вперше закупатимуть міжнародні організації, а не Міністерство охорони здоров'я.

Так от саме зараз той конфлікт річної давнини пригадали, дістали із шухляди та проголосували члени парламентського комітету з питань охорони здоров'я. Вони звернулись до Кабміну з проханням звільнити Супрун з посади виконувачки обов'язків міністерки.

Дуже символічно, що ця подія ледь не день у день збіглася у часі зі стартом медичної реформи, яка почалася з 2 квітня, а також із рішенням Міністерства розірвати контракт із ректоркою Національного медичного університету імені Боговольця Катериною Амосовою.

Катерина Амосова

Звісно, будь-які збіги варто вважати випадковими. Уляна Супрун – дуже незвична міністерка. Точніше, вона ж і не міністерка, а лише в.о. з 27 липня 2016-го. Понад півтора роки, уявіть собі!

Такої уваги та такого суперечливого ставлення до себе, мабуть, не переживав жоден посадовець МОЗу за історію незалежної України. По-перше, її шлях до крісла очільниці МОЗу пролягав не через парламент, як того вимагає Конституція, а через наказ уряду призначити її в.о. І от в такому непевному стані вона лишається і донині.

Найбільші антагоністи Супрун – це голова комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець, екс-міністр МОЗу Олег Мусій та низка опозиційних депутатів. Медичну реформу, ініційовану Супрун, вони піддали нищівній критиці.

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Аргумент більшості її противників зазвичай звучить так: Супрун – аматорка в управлінських справах, вона іноземка і не розуміє реалій України, тож вона знищує вітчизняну систему охорони здоров'я. Прихильники старої системи не вірять в успіх слогану "Гроші ходять за пацієнтом". Мовляв, купа хороших лікарів лишаться за бортом або просто поїдуть з України.

Та найбільше нас лякають тим, що безкоштовної медицини в нас вже ніколи не буде. Мовляв у тих, в кого нема грошей, не лишиться жодних шансів на допомогу. А зараз вони є?

Ось, до речі, розлогий пост у Facebook на цю тему самої Ольги Богомолець. На її переконання, не можна скасовувати радянську соціальну модель, медицина має бути безкоштовною. І пропонує альтернативу – власний законопроект про загальнодержавне медичне страхування, яке й покриватиме витрати на лікування усіх охочих без винятку.

Ідея має право на існування, більше того, вона справді хороша. Але як на мене, вона ж не враховує реалій та менталітету українців. Модель загальнодержавного страхування навряд чи спрацює, бо медик все одно чекатиме подяки від пацієнта. Лікарі звикли, більше пацієнтів – більший прибуток. Таке життя, ми до цього звикли.

Гнів пані Богомолець не стримує. Кожен рядок її допису просякнутий таки ненавистю до МОЗу та нинішньої її очільниці. Супрун винувата у тому, що смертність в Україні збільшується, що лікарі тікають за кордон і в тому, що зменшується колективний імунітет та падає якість медичних послуг!

Мені то не привидилось? До приходу Супрун у міністерство у нас в сфері охорони здоров'я проблем не було? А населення з колись заявлених 52-х мільйонів почало скорочуватися теж лише рік тому, чи це стала тенденція, яка триває вже понад десятиріччя? А от ще – закиди в бік Супрун щодо колективного імунітету. Звідки йому взятися?

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У першу чергу причина проблеми – це недовіра населення до вакцинації. Лише за часів міністрування Богатирьової було кілька прикрих випадків після щеплення державною вакциною. Ну, і от щодо якості медичних послуг, яка нібито впала... Коли то сталося?

До речі така сама нищівна критика лунала з вуст Богомолець і на адресу Олександра Квіташвілі. Той пішов із посади, опустивши руки.

Ольга Богомолець

Пані Ольго, почуйте звичайних українців! Якісна медицина – це якісні кадри та вдячні пацієнти.

Я особисто кожен день переконуюсь у тому, що бюджетній так званій безкоштовній медицині нецікаві мої проблеми. І саме тому ми бачимо, як стрімко розвиваються мережі приватних клінік, де люди приходять за меддопомогою і платять за прайсом. Офіційно, до каси, а не пхають сором'язливо лікарю купюру у кишеню халату.

Хороший лікар має бути ситий. І лише тоді йому буде цікава доля пацієнта. Ні, в будь-якому разі я не закликаю усім дружно ходити до приватних лікарів – більшості українців це не по кишені.

Спроба цієї медреформи якраз і полягає в тому, щоб оплачувати достойно роботу справді хороших лікарів за тим самим принципом "гроші за пацієнтом".

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Нинішній Дамоклів меч, що нависнув над головою Супрун, – далеко не перший. Чесно, з ліку вже збиваюся. Але вона впевнено тримається. Напевно, сил додає і доволі потужна підтримка від прем'єра Гройсмана. Той нарешті заявив, що незабаром наважиться подати її кандидатуру на затвердження парламенту.

Ризикований крок. На посаді в.о. Супрун була і поки лишається майже недоторканою, бо парламент не призначав, зняти не зможе. А от із затвердженням може статися прокол. Чи домовляться і наберуть голосів – дуже велике питання.

Хотілося б принаймні подивитись, як далі впроваджуватиметься медреформа. Механізм же вже запущений. Сподіваюся, варто було дати їй шанс бути доведеною до кінця.

Автор: Тетяна Мартинюк
Теги: Уляна Супрун Відеоблоги ЦРУ. За кадром Міністерство охорони здоров’я Реформи Медична реформа Ольга Богомолець
Джерело: 24 Канал
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