Піти з посади і зберегти честь: як і чому очільники силових відомств у світі ідуть у відставку

У світі очільники силових відомств ідуть з посади за власним бажанням, аби зберегти авторитет – і власний, і силових структур. І свої крісла втарчають не тільки через вбивства, але й через крадіжки та навіть запізнення на рейси і ненавмисні вбивства.

Якщо в Україні міністри, політики та правоохоронці до останнього тримаються за свої крісла, то в Європі і Америці подають у відставку не лише через власні гріхи , але й своїх підлеглих.

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Причини можуть бути як дріб'язкові: як-от крадіжка крему в супермаркеті або запізнення на літак, так і серйозні: підозри у сексуальному харасменті чи хабар. Найчастіше заяви на звільнення пишуть у США.

У 2014 році американський полісмен Даррен Вілсон пішов у відставку, бо застрелив афроамериканця Майкла Брауна у місті Фергюсон штату Мізурі. Беззбройний 18-річний чорношкірий юнак ішов вночі вулицею.



Колишній американський полісмен Даррен Вілсон

Поліцейський сприйняв його за злочинця і розстріляв його з пістолета. Очільник поліції Фергюсона Томас Джексон пішов з посади за рік після інциденту, хоча спершу намагався захищати своїх співробітників.

У 2016 у США шеф поліції Сан-Франциско Грес Сур також вирішив, що має звільнитися через дії свого підлеглого. Той застрелив афроамериканку, яку запідозрили в крадіжці автомобіля. Жінка намагалася втекти та потрапила на краденій машині в аварію. І тоді у беззбройну порушницю поцілив коп. Його шеф за кілька годин після цього здав жетон.



Екс-шеф поліції Сан-Франциско Грес Сур

У липні 2017 з посади пішла і очільниця поліції Міннеаполіса Жане Харто. Поліцейський однієї з її дільниць Мохамед Нур застрелив 40-річну австралійку Джастин Рушциск-Дамонд. Вона повідомила в поліцію про те, що на її задньому дворі невідомий чоловік ґвалтує її сусідку.



Екс-очільниця поліції Міннеаполіса Жане Харто

Правоохоронці приїхали на виклик. Жінка, яка викликала копів підійшла до машини і раптом отримала кулю.

Йшли у відставки і силовики у європейських країнах. Міністр внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Вольфганг Альберс звільнився у січні 2016 році. Таке рішення ухвалив, аби відновити довіру до поліції Кельна.



Екс-міністр внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Вольфганг Альберс

Сталося це після масових нападів біженців з арабських країн на німецьких жінок у новорічну ніч. Мерія міста запідозрила його в тому, що приховав масштаби атак і походження зловмисників.

У квітні 2018 у відставку пішов увесь уряд Словаччини на чолі з прем'єром Робертом Фіцо. Усе через вбивство журналіста-розслідувача Яна Кучака. Разом з ними звільнився й очільник поліції Тібор Гашпар.



Колишній прем'єр Словаччини Роберт Фіцо

Згодом після місяця роботи залишив посаду і новий міністр внутрішніх справ Словаччини Томаш Друкер. Мовляв, і він не зміг заспокоїти багатотисячні мітинги.

Що сталось у Переяславі-Хмельницькому?31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.



Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.



Спочатку підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Медики прооперували хлопчика, але не давали через критичний стан. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.



Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати його так і не вдалося. Надвечір 3 червня Кирило помер.

П'яні поліцейські вбили 5-річного хлопчика: дивіться відео