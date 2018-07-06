Питне водопостачання в Україні – під загрозою, – "Київводоканал"

В Україні існує загроза припинення централізованого постачання питної води. Виною цьому – припинення поставки та виробництва рідкого хлору хімічним підприємством "ДніпроАзот".

Про це інформує прес-служба "Київводоканалу".

Читайте також: Нацкомісія з енергетики звинуватила постачальника газу в Києві в незаконних сумах у квитанціях

Якщо завод терміново не відновить свою роботу, то вже на початку наступного тижня подача води в централізовану водопровідну мережу в деяких регіонах та містах України може бути значно обмежена, а в деяких містах і повністю припинена,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в червні "Дніпроазот", що є виробником рідкого хлору, який використовують водоканали для знезараження питної води, попередив, що він припиняє поставки та зупиняє виробництво рідкого хлору.

У зв’язку з цим, на підприємствах галузі водопровідно-каналізаційного господарства України виникла складна ситуація з подальшим знезараженням питної води. На деяких підприємствах галузі залишків хлору залишилося від тижня до 20 діб.

Про ситуацію що склалася Асоціація "Укрводоканалекологія" терміново повідомила Уряд та РНБО з проханням втрутитися та вирішити питання з поставкою хлору.

23 червня у Дніпровській ОДА спеціально провели виїзне засідання, де були начебто досягнені домовленості з керівництвом "Дніпроазоту" по відновленню виробництва хлору. Проте, досі цього не сталося. Залишки хлору, які були на момент зупинки підприємства, реалізовані повністю.

"В Україні є компанія, яка намагається організувати великі поставки хлору в контейнерах автомобільним транспортом, але оформлення дозвільних документів та інших процедур займає більше року. Більш того, таких спеціалізованих контейнерів недостатньо. Поставки хлору в цистернах з Європи (Румунія) дуже проблематичні. Європейські цистерни не можуть змінювати колісну базу, а також повинні бути сертифіковані на території Україні", – додають у "Київводоканалі".

Там підкреслюють, що іншої альтернативи на сьогодні, ніж вирішення питання по терміновому запуску виробництва на "Дніпроазот", немає.