Піца з лопати і "картопля" на голову: росіяни влаштували штовханину за безкоштовну їжу, є фото

Жителі російського міста Томськ влаштували справжню тисняву через безкоштовну їжу на святі, присвяченому Дню томича.

Про це повідомляє місцевий ресурс "ТВ2".

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Так, місцевим мешканцям видавали піцу на лопаті і розкидали їм на голови 150 кілограмів тістечок "картопля". Окрім того, росіян пригостили гербом міста із млинців.



Шматки великої піци росіянам роздавали лопатою/ Джерело: tv2.today



Тістечка місцевим мешканцям кидали просто на голови/ Джерело: tv2.today

Через безкоштовні ласощі у натовпі почалася справжня тиснява. Кожен намагався дотягнутися до частувань.



Герб міста із млинців/ Джерело: http://tv2.today



Біля безкоштовної їжі збирався справжній натовп/ Джерело: news.vtomske.ru



Найактивніші змогли отримати декілька штатків безкоштовної піци/ Джерело: tv2.today



Лопата для піци/ Джерело: news.vtomske.ru