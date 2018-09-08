Піца з лопати і "картопля" на голову: росіяни влаштували штовханину за безкоштовну їжу, є фото
Жителі російського міста Томськ влаштували справжню тисняву через безкоштовну їжу на святі, присвяченому Дню томича.
Про це повідомляє місцевий ресурс "ТВ2".
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Так, місцевим мешканцям видавали піцу на лопаті і розкидали їм на голови 150 кілограмів тістечок "картопля". Окрім того, росіян пригостили гербом міста із млинців.
Шматки великої піци росіянам роздавали лопатою/ Джерело: tv2.today
Тістечка місцевим мешканцям кидали просто на голови/ Джерело: tv2.today
Через безкоштовні ласощі у натовпі почалася справжня тиснява. Кожен намагався дотягнутися до частувань.
Герб міста із млинців/ Джерело: http://tv2.today
Біля безкоштовної їжі збирався справжній натовп/ Джерело: news.vtomske.ru
Найактивніші змогли отримати декілька штатків безкоштовної піци/ Джерело: tv2.today
Лопата для піци/ Джерело: news.vtomske.ru