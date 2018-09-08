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Піца з лопати і "картопля" на голову: росіяни влаштували штовханину за безкоштовну їжу, є фото

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Росіяни влаштували тисняву за безкоштовну їжу на святі
Росіяни влаштували тисняву за безкоштовну їжу на святі / Фото з відкритих джерел

Жителі російського міста Томськ влаштували справжню тисняву через безкоштовну їжу на святі, присвяченому Дню томича.

Про це повідомляє місцевий ресурс "ТВ2".

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Так, місцевим мешканцям видавали піцу на лопаті і розкидали їм на голови 150 кілограмів тістечок "картопля". Окрім того, росіян пригостили гербом міста із млинців.


Шматки великої піци росіянам роздавали лопатою/ Джерело: tv2.today


Тістечка місцевим мешканцям кидали просто на голови/ Джерело: tv2.today

Через безкоштовні ласощі у натовпі почалася справжня тиснява. Кожен намагався дотягнутися до частувань.


Герб міста із млинців/ Джерело: http://tv2.today


Біля безкоштовної їжі збирався справжній натовп/ Джерело: news.vtomske.ru


Найактивніші змогли отримати декілька штатків безкоштовної піци/ Джерело: tv2.today


Лопата для піци/ Джерело: news.vtomske.ru

 

Теги: Новини Росії Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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