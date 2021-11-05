За даними поліції, шахрайську схему організував 24-річний мешканець міста Дніпра. Загалом "вибиванням" грошей займалися понад 100 осіб.
Цікаво Хотів привласнити 80 тисяч доларів: на Тернопільщині засудили голову сільради
Дані скуповували на DarkNet
Правоохоронці з'ясували, що зловмисники скуповували дані про своїх майбутніх жертв на DarkNet. Вони діяли за напрацьованою схемою і під час розмови з людьми, яким представлялися співробітниками банків чи представниками колекторських фірм, використовували методи психологічного впливу. Жертв просили погасити борги, за які вони нібито виступали поручителями.
Отримані кошти надходили на електронні гаманці, а потім їх переводили у криптовалюту. Опісля їх конвертували в готівку. Таким чином зловмисникам цього "колцентру" вдавалося отримувати від 250 000 до 500 000 доларів щомісяця.
"Доходи" шахраїв / Фото Національної поліції
Загалом у шахраїв працювали 5 "колцентрів". Після обшуків у всіх офісних приміщеннях, правоохоронці вилучили документацію та техніку, зокрема:
- 199 мобільних телефонів;
- понад 500 SIM-карток;
- 549 одиниць комп'ютерної техніки;
- "чорнові" записи та інші папері.
Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про примушування до виконання цивільноправових зобов'язань. За це в Україні карають ув'язненням від 4 до 8 років.
Правоохоронці викрили шахраїв, які "вибивали" неіснуючі борги: дивіться відео
Останні гучні випадки шахрайства
- У Польщі двоє українців віком 24 та 25 років організували схему з розповсюдження фейкових рахунків за комунальні послуги. Таким чином зловмисникам вдалося обдурити 380 тисяч поляків.
- У Києві СБУ затримали групу осіб, яка незаконно заволоділа землею в центрі столиці та намагалася продати її за мільйон доларів.
- На Волині 24 річний хлопець видавав себе за працівника сільської ради та видурював гроші в місцевих мешканців. В обмін на кошти він обіцяв допомогти з заготівлею дров або відремонтувати електроприлади.