За даними поліції, шахрайську схему організував 24-річний мешканець міста Дніпра. Загалом "вибиванням" грошей займалися понад 100 осіб.

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Дані скуповували на DarkNet

Правоохоронці з'ясували, що зловмисники скуповували дані про своїх майбутніх жертв на DarkNet. Вони діяли за напрацьованою схемою і під час розмови з людьми, яким представлялися співробітниками банків чи представниками колекторських фірм, використовували методи психологічного впливу. Жертв просили погасити борги, за які вони нібито виступали поручителями.

Отримані кошти надходили на електронні гаманці, а потім їх переводили у криптовалюту. Опісля їх конвертували в готівку. Таким чином зловмисникам цього "колцентру" вдавалося отримувати від 250 000 до 500 000 доларів щомісяця.



"Доходи" шахраїв / Фото Національної поліції

Загалом у шахраїв працювали 5 "колцентрів". Після обшуків у всіх офісних приміщеннях, правоохоронці вилучили документацію та техніку, зокрема:

199 мобільних телефонів;

понад 500 SIM-карток;

549 одиниць комп'ютерної техніки;

"чорнові" записи та інші папері.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про примушування до виконання цивільноправових зобов'язань. За це в Україні карають ув'язненням від 4 до 8 років.

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