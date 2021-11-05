Пів мільйона доларів щомісяця: у Дніпрі колектори "вибивали" з людей неіснуючі борги

Правоохоронці викрили масштабну схему колекторів, які під виглядом представників фінансових установ телефонували людям та вимагали від них гроші, щоб погасити неіснуючі борги. Така діяльність приносила злочинцям до 500 тисяч доларів щомісяця.

За даними поліції, шахрайську схему організував 24-річний мешканець міста Дніпра. Загалом "вибиванням" грошей займалися понад 100 осіб.

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Дані скуповували на DarkNet

Правоохоронці з'ясували, що зловмисники скуповували дані про своїх майбутніх жертв на DarkNet. Вони діяли за напрацьованою схемою і під час розмови з людьми, яким представлялися співробітниками банків чи представниками колекторських фірм, використовували методи психологічного впливу. Жертв просили погасити борги, за які вони нібито виступали поручителями.

Отримані кошти надходили на електронні гаманці, а потім їх переводили у криптовалюту. Опісля їх конвертували в готівку. Таким чином зловмисникам цього "колцентру" вдавалося отримувати від 250 000 до 500 000 доларів щомісяця.



"Доходи" шахраїв / Фото Національної поліції

Загалом у шахраїв працювали 5 "колцентрів". Після обшуків у всіх офісних приміщеннях, правоохоронці вилучили документацію та техніку, зокрема:

199 мобільних телефонів;

понад 500 SIM-карток;

549 одиниць комп'ютерної техніки;

"чорнові" записи та інші папері.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про примушування до виконання цивільноправових зобов'язань. За це в Україні карають ув'язненням від 4 до 8 років.

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