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      Пів літра митрополита: архієрею УПЦ МП на 80 років подарували пляшку іменного коньяку – фото

      - Читать новость на русском
      Митрополит Одеський і Ізмаїльський / "Православна Одеса"

      У мережі обговорюють дивний подарунок митрополиту Одеському та Ізмаїльському УПЦ Московського патріархату Агафангелу. На 80-річчя йому подарували пляшку коньяку, який так і називається "Митрополит". Крім того, на напої зображено фото священнослужителя.

      Про це у своєму блозі написав російський релігійний діяч і богослов Андрій Кураєв. За його словами, упаковка пляшки є схожою на мощевик (загальна назва ємностей для зберігання частинок мощів – 24 канал).

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      "Хто багато п'є, той багато спить. Хто багато спить, той не грішить. Хто не грішить, той є чистим душею. Який же висновок? Пий рідний", – зауважив іронічно священнослужитель.


      Пляшка коньяку, яку подарували на юбілей митрополиту УПЦ МП Агафангелу

      Зауважимо, що 80 років Агафангел відзначав ще у вересні 2018 року. Проте про такий подарунок стало відомим лише зараз.

      Що відомо про митрополита Агафангела

      Він народився 2 вересня 1938 року у Липецькій області Росії. В миру – Олексій Саввін. З 1975 року є архієреєм Української православної церкви Московського патріархату. А з 2009 року — членом Міжсоборної присутності Російської православної церкви.

      Зауважимо, що Агафангел – третій за старшинством в єпископаті УПЦ (МП) та його вважають лідером її "проросійського крила". Крім того, він залишив свій слід у політиці. Зокрема, у 1990 – 1994 роках був депутатом Верховної Ради I скликання. Також у 2006 році став депутатом Одеської обласної ради від "Партії регіонів".

      Агафангел неодноразово відзначався своїми українофобськими поглядами та антидержавною проросійською діяльністю. Сьогодні він є противником проголошення автокефалії Української православної церкви. А у 1992 році був одним із основних противників митрополита Філарета та одним з основних прибічників збереження єдності з Московським патріархатом. Крім того, він часто виступав проти діяльності Української греко-католицької церкви.

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      Трапився з ним і один курйозний випадок. Свого часу екснардеп Ярослав Кендзьор пригадував, як митрополит Агафангел у ресторані Верховної Ради попивав коньяк і споживав вудженину. Сталося це у Страсний четвер. А на зауваження Кендзьора про дотримання Великого посту, одеський святий отець цинічно відповів: "Для прохвоста нету поста!"

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Одеси Алкоголь Курйозні новини УПЦ МП
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