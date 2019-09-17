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      Пів мільйона гривень на знаки з помилками: гучний конфуз чи халтура чиновників з Львівщини

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      Чиновники з ЛОДА заплатили понад пів мільйона гривень за дорожні знаки з помилками в перекладі
      Чиновники з ЛОДА заплатили понад пів мільйона гривень за дорожні знаки з помилками в перекладі / Колаж 24 каналу

      У Львівській обласній погодилися сплатити понад 581 тисячу гривень за 51 дорожній знак. Ними повинні були ознакувати історичні пам’ятки. Щоправда, містять ці знаки помилковий переклад з української на англійську мову.

      Департамент з питань культури, національностей і релігій ЛОДА влітку замовив ознакування місць, пов’язаних з сучасними героями, видатними діячами, історією та культурою. Загалом мав бути 51 дорожній знак зі стійкою в комплекті.

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      Проте користувачі у соцмережі помітили на цих знаках помилковий переклад. До прикладу, на одному з дорожніх знаків біля Сколе на трасі Київ – Чоп "повітовий провідник" переклали як "air condition", тобто "кондиціювання повітря".

      Згодом експерти "Центру громадського моніторингу та досліджень" сповістили, що таких помилок є набагато більше.

      Директорка департаменту з питань культури ЛОДА Мирослава Туркало у коментарі Zaxid.net розповіла, що цей вказівник кілька днів тому у межах обласного проекту "Наша історія" встановила фірма-підрядник ТзОВ "Дорожні знаки". Вона власне і відповідала за переклад. Але, чому перекладом на англійську займаються дорожники, Мирослава Туркало не пояснила.

      Відповідно даних у Prozorro, було передбачено лише написи на дорожніх знаках українською мовою, однак один із двох учасників, а в подальшому й переможець, ТзОВ "Дорожні знаки" запропонувало варіанти з перекладом на англійську, пише ресурс "Наші гроші. Львів".

      Так, у пакеті документів учасника містилися зображення нових дорожніх знаків. Вже тут підрядник переклав "братів" на "brathers", а "Криївка підпільної" на "Kryiviva satellite". Крім того, "Місце проведення перших боїв українського січового стрілецтва поблизу с. Сянки" перетворилось на "Location of the first boy of Ukrainian sich looking for the luck v. Syanky".

      Повний перелік всіх дорожніх знаків із їхніми адресами – за цим посиланням.

      Зауважимо, що щонайменше сім членів тендерного комітету, який складається з працівників Департаменту, бачили цей переклад, однак помилок не помітили. Цікавим є і той факт, що ще в липні "Центр громадського моніторингу та досліджень" скаржився в Держаудитслужбу через грубі порушення в тендерній документації цих торгів. Але відомство відповіло, що цю закупівлю воно перевіряти не буде.

      Помилки, переклад, дорожні знаки, Львівщина
      Члени Тендерного комітету бачили помилки в перекладі 

      Відповідно до даних Edata, ЛОДА вже повністю оплатила виготовлення та встановлення цих дорожніх знаків. Також відомо, що представники Департаменту з питань культури, національностей та релігій підписали акти виконаних робіт. Їхня вартість становить понад 581 тисячу гривень.

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      Помилки, переклад, дорожні знаки, Львівщина
      За дорожні знаки з помилками ЛОДА заплатила понад 581 тисячу гривень 

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