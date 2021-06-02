На південь України насувається шторм: у 6 портах обмежили роботу

У південні регіони України насувається потужний шторм. У зв'язку з погіршенням погодних умов 6 портів обмежили свою роботу.

В Адміністрації морських портів поінформували, що мовиться про порти "Одеса", "Чорноморськ", "Миколаїв", "Ольвія", "Херсон" і "Південний".

Читайте також Прогноз погоди на 2 червня: на Заході – сонце, на Сході – дощ

За інформацією диспетчерської служби, станом на 08:00 2 червня порти працюють без обмежень, за виключенням: у портах "Одеса", "Чорноморськ", "Миколаїв", "Ольвія", "Херсон" – обмежені вантажні операції із зерном через дощ, в порту "Південний" – обмежена лоцманська проводка через вітер,

– йдеться у повідомленні.

Водночас в АМПУ зазначили, що "канали: гирло "Бистре", ХМК, БДЛК – відкриті".

Погода в Україні у червні

Синоптик Леонід Горбань у коментарі 24 каналу розповів, що у червень розпочнеться з рясних дощів, які триватимуть приблизно 3 дні.

Загалом щонайменше 7 днів червня будуть дощовими. Опади можливі 6 – 9, 18 – 19 червня. Тоді ж вони будуть доволі сильними.

До 11 числа середньодобова температура становитиме +28...+32 градуси. Однак ближче до середини місяця деякі регіони охопить похолодання.

Протягом останніх днів травня деякі області України накрили потужні дощі та грози . Вулиці, будинки, автомобілі буквально плавали у воді.

До теми Літо буде пекельним: синоптики прогнозують в Україні аномальну спеку