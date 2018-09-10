Південь Африки засипало густим снігом

У суботу, 8 вересня, на півдні африканського континенту випав сніг. За кілька годин висипало до 7 сантиметрів снігу.

Про це повідомило видання The South African.

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Зазначається, що температура повітря різко знизилася з 16 градусів до нуля. Опади продовжувалися протягом вихідних.

Заповідник Sneeuberg Nature Reserve засипало густим шаром снігу. Такі умови дуже незвичні для місцевих мешканців.



Сніг також випав у заповіднику Sneeuberg Nature Reserve

Найгірше тваринам. Таку аномальну погоду вони переносять дуже важко. Ми виїжджали у пустелю. Здоровезні слони трясуться від холоду. Жирафи перестали їсти листя, бо воно холодне. При цьому дуже кричать,

– зауважив ветеринарний лікар Самуель Старленд.

Додамо, що у вересні в Африці розпочинається весна.



Південь Африки засипало снігом



Температура впала з 16 градусів до нуля



За вихідні випало 7 сантиметрів снігу

Дивіться відео снігопаду у Африці: