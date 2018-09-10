Південь Африки засипало густим снігом
У суботу, 8 вересня, на півдні африканського континенту випав сніг. За кілька годин висипало до 7 сантиметрів снігу.
Про це повідомило видання The South African.
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Зазначається, що температура повітря різко знизилася з 16 градусів до нуля. Опади продовжувалися протягом вихідних.
Заповідник Sneeuberg Nature Reserve засипало густим шаром снігу. Такі умови дуже незвичні для місцевих мешканців.
Сніг також випав у заповіднику Sneeuberg Nature Reserve
Найгірше тваринам. Таку аномальну погоду вони переносять дуже важко. Ми виїжджали у пустелю. Здоровезні слони трясуться від холоду. Жирафи перестали їсти листя, бо воно холодне. При цьому дуже кричать,
– зауважив ветеринарний лікар Самуель Старленд.
Додамо, що у вересні в Африці розпочинається весна.
Південь Африки засипало снігом
Температура впала з 16 градусів до нуля
За вихідні випало 7 сантиметрів снігу
Дивіться відео снігопаду у Африці: