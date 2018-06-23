Південна і Північна Кореї, вперше за довгий час, дадуть можливість возз’єднатися родинам

Південна Корея та КНДР домовились про відновлення практики зустрічі членів родин, які були розділені кордоном після війни між двома країнами у 1950 роках.

Про це повідомляє DW.

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"Возз’єднання, яке буде першим за останні три роки, — це один з кроків, який обіцяли виконати лідер КНДР Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін", – зазначили в Сеулі.

Захід планують провести 20-26 серпня на території курорту на горі Кимгансан у Північній Кореї.

Домовленості двох президентів спрямовані на покращення відносин КНДР та Південної Кореї, які стали напруженими через ядерні програми Північної Кореї.

Востаннє подібні зустрічі родин, які були розділені кордоном між Кореями, відбулись у 2015 році.

Нагадаємо, що Президент Південної Кореї наголосив, що після підписання декларації Сеул і Пхеньян пообіцяли світу, що "на півострові більше немає війни".

12 червня лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали підсумковий документ під час історичної зустрічі в Сінгапурі, що передбачає цілковиту відмову Північної Кореї від ядерної зброї.