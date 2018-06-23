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Південна Корея – Мексика: відео голів та моментів матчу

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Південна Корея – Мексика відео голів матчу Чемпіонату світу 2018
Південна Корея – Мексика відео голів матчу Чемпіонату світу 2018

Збірна Південної Кореї на Чемпіонаті світу у матчі проти мексиканців гол пропустила з пенальті. Як і перед тим у матчі проти шведів.

 

Пенальті у ворота корейців призначили за гру рукою Хюн-Ву Чо, який перервав простріл у виконані Хуардадо. 

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Удар з 11-метрової позначки чітко реалізував Вела.

Гол з пенальті у ворота Південної Кореї

Вже по перерві за мексиканців відзначився Чічаріто. Команді вдалася швидка атака три в два (правда м'яч було відібрано з порушенням правил, на яке не звернув уваги суддя), Лозано вийшов по центру і віддав на ліво на Чічаріто, який на замасі обіграв захисника і після того пробив повз голкіпера.

Гол Чічаріто у ворота Південної Кореї

На сотанній хвилині зустрічі корейці забили свій гол. На удар з-за меж штрафного майданчику наважився Сон. М'яч оминув всіх гравців та влетів у верхній кут воріт Очоа.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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