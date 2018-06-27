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Південна Корея – Німеччина: прогноз матчу Чемпіонату світу

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Південна Корея – Німеччина прогноз букмекерів на матч
Південна Корея – Німеччина прогноз букмекерів на матч

Збірна Німеччини, які і збірна Південної Кореї, зберігає шанси на вихід у плей-оф Чемпіонату світу. От тільки німців влаштує і нічия (за умови перемоги мексиканців над шведами), у той час як корейцям треба лише перемагати (і знову сподіватися на перемогу мексиканців).

Та букмекери не надто вірять у перемогу азійської команди. William Hill оцінює їх шанс коефіцієнтом 15,00, у той час як перемога збірної Німеччини отримала лише 1,20. Нічия у цьому матчі – 6,50.

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Більш ймовірний розвиток подій, аніж нічия чи перемога збірної Південної Кореї те, що збірна Німеччини виграє з різницею в 4 чи більше голів – 5,00.

У PariMatch коефіцієнт на перемогу Німеччини майже без змін – 1,19. Зате значно більший на переможу збірної південної Кореї – 17,00. Нічия теж отримала більший коефіцієнт – 7,40.

"Фаворит" дає аналогічні цифри – перемога Німеччини 1,19, перемога Південної Кореї – 16,50, нічия – 7,50.

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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