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Південна Корея – Німеччина: відео голів та моментів матчу

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Південна Корея – Німеччина відео голів матчу Чемпіонату світу
Південна Корея – Німеччина відео голів матчу Чемпіонату світу

Збірні Німеччини та Південної Кореї голи у матчі забивали вже тоді, коли йшов доданий арбітром час.

При цьому перший гол було зараховано завдяки технології відеоповтору, який засвідчив, що офсайду не було.

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Коли німці кинулися відіграватися, вони пропустили і вдруге. Другий гол Сон забивав вже у порожні ворота, адже Нойєр в цей час перебував на частині поля суперника.

Другий гол у ворота Німеччини

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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