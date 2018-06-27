Південна Корея – Німеччина: відео голів та моментів матчу

Збірні Німеччини та Південної Кореї голи у матчі забивали вже тоді, коли йшов доданий арбітром час.

При цьому перший гол було зараховано завдяки технології відеоповтору, який засвідчив, що офсайду не було.

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Коли німці кинулися відіграватися, вони пропустили і вдруге. Другий гол Сон забивав вже у порожні ворота, адже Нойєр в цей час перебував на частині поля суперника.

Другий гол у ворота Німеччини