Південна Корея – Німеччина: відео голів та моментів матчу
Збірні Німеччини та Південної Кореї голи у матчі забивали вже тоді, коли йшов доданий арбітром час.
При цьому перший гол було зараховано завдяки технології відеоповтору, який засвідчив, що офсайду не було.
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Коли німці кинулися відіграватися, вони пропустили і вдруге. Другий гол Сон забивав вже у порожні ворота, адже Нойєр в цей час перебував на частині поля суперника.
Другий гол у ворота Німеччини
Джерело: 24 Канал
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