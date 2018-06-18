Південна Корея розпочинає військові навчання поблизу спірних островів, Японія протестує

У Південній Кореї анонсували проведення військових навчань поблизу островів Ліанкур. Це – спірна територія між Японією та Південною Кореєю.

Про це пише Інтерфакс з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Для участі у навчаннях південнокорейське військове командування мобілізує шість військових кораблів, а також сім літаків. Крім того, підрозділ південнокорейської морської піхоти буде практикувати посадку на островах, щоб відбити будь-яку спробу іноземних сил вторгнутися на контрольовані Південною Кореєю острови.

Зазначається, що на острови також претендує Японія. У Токіо вже висловили протест у зв'язку з південнокорейськими навчаннями.

Додамо, що архіпелаг скелястих островів Ліанкур розташований в західній частині Японського моря. Японія включила острови до складу своєї держави на початку XX століття. Після Другої світової війни вони відійшли Південній Кореї. Проте, Японія вважає їх "споконвічною японською територією".

Нагадаємо, у квітні Японія висловила ноту протесту Південній Кореї через десерт, на якому були зображені острови Ліанкур. На десерті, який мали подавати на зустрічі південнокорейського президента та лідера КНДР, кухарі розмістили шоколадні пластини, що мають форму Корейського півострова. До них доєднали острови Ліанкур, які є спірною територією між Японією та Південною Кореєю.