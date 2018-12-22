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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Південне дербі відкриє третє коло Суперліги з баскетболу

      5 Читать новость на русском
      "Одеса" вдома прийме "Хімік"
      "Одеса" вдома прийме "Хімік"

      Напередодні Нового року, календар Суперліги з баскетболу приготував для вболівальників справжній подарунок: південне дербі "Одеса" – "Хімік".

      Це буде вже третя зустріч команда в рамках чемпіонату в цьому сезоні: в обох випадках сильнішими були господарі. Що стосується позицій в турнірній таблиці, то тут успішніше "Хімік", який бореться з БК "Запоріжжя" і БК "Дніпро" за перший рядок. "Одеса" ж поки що намагається прорватися у верхню частину таблиці.

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      Для обох команд турнірні очки дуже важливі, тому що вся боротьба ще попереду і це буде лише перша гра третього кола Суперліги Парі-Матч. А якщо врахувати статус дербі цього матчу, нас явно чекає цікаве протистояння, яке не можна пропускати.

      Ось що думає з цього приводу, головний тренер БК "Хімік" Віталій Степановський:

      - Готуємося в звичайному режимі, як і до будь-якої команди. Добре, що у нас було на два дні більше часу, ніж у "Одеси". Ми свій матч провели з "Дніпром" 17 грудня, а вони 19-го. Для мене принципових суперників немає, важлива кожна гра. А ось для уболівальників все трохи інакше, безумовно, це дербі. Хочеться, щоб був повний зал і хороша атмосфера.

      - Який настрій у команди перед святами?

      - Робочий. Незважаючи на свята всі розуміють, що треба працювати. Так, календарний рік добігає кінця, але пауза у нас буде невелика, всього два дні.

      - Для вас важливо завершити рік на першому місці в таблиці?

      - Не думаємо про це, думаємо про кожну гру окремо. Будемо дивитися на своє місце в таблиці після закінчення сезону, а зараз всі йдуть в чемпіонаті дуже щільно. Немає сенсу навіть підсумки підводити, всі команди провели різну кількість матчів. Тому не видно об'єктивної картинки.

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      - В цьому році Суперліга Парі-Матч подарувала вболівальникам багато інтриги.

      - Думаю, так буде і в 2019 році. Навіть цікавіше. Тому що, наприклад, "Черкаські Мавпи" знаходяться не на своєму місці і будуть ще додавати. І "Політехнік" набрав хід. Так що все ще попереду.

      Нагадаємо, матч "Одеса" – "Хімік"відбудеться в суботу 22 грудня. Початок о 16:00

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      Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу БК Хімік БК Одеса
      Джерело: 24 Канал
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