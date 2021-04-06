На півдні України проводять збори військових: формують підрозділи тероборони
У південних прикордонних районах України проводять збори, на яких формують та проводять підготовку підрозділів територіальної оборони. Вони відпрацьовуватимуть, зокрема, захист державного кордону та охорону об'єктів.
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Метою зборів є нарощування спроможностей підрозділів ТрО до виконання визначених їм завдань. Подробиці повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.
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Що робитимуть на зборах
Командири та штаби вдосконалюватимуть рівень вмінь і практичних навичок щодо управління підрозділами. Військові покращуватимуть навички виконання завдань на реальних об'єктах.
Крім цього, тренуватимуть виконання завдань щодо контролю населених пунктів, охорони органів державної влади та посилення охорони критичних об'єктів й мостів.
Також відпрацьовуватимуть:
- несення служби на блокпостах;
- контроль населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;
- боротьбу з диверсійно-розвідувальними силами;
- боротьбу з озброєними формуваннями агресора;
- боротьбу з антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.
Війська ТрО в Україні: що варто знати
Джерело: 24 канал
- Територіальна оборона – комплекс заходів, зокрема воєнних, спрямованих на відбиття загрози для держкордону й забезпечення умов для функціонування органів місцевої влади.
- Наразі війська територіальної оборони України підпорядковуються ЗСУ. Безпосереднє керівництво здійснює начальник Генштабу – головнокомандувач ЗСУ.
- Подробиці про створення територіальної оборони в Україні в інтерв'ю 24 каналу розповів перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос.
- "Завдання територіальної оборони полягає у готовності до дії протягом 2 – 3 годин, а розгортання у повній системі – протягом доби", – пояснював він.
Росія нарощує війська біля кордону
У ЗСУ заявили, що Росія стягує військову техніку у Брянській, Воронезькій Ростовській областях, а також в окупованому Криму. Країна-агресор робить це під виглядом навчань.
В окупованому Криму зафіксували колони військової техніки. За інформацією ЗМІ, Росія на півострові почала перевірку Чорноморського флоту та відпрацьовує наступ.
У США запевнили, що не залишать Україну наодинці. Через це Європейське командування американської армії вже привело своє військо у повну бойову готовність.
Росія стягує війська до кордону України / Інфографіка 24 каналу
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