На півдні України проводять збори військових: формують підрозділи тероборони

У південних прикордонних районах України проводять збори, на яких формують та проводять підготовку підрозділів територіальної оборони. Вони відпрацьовуватимуть, зокрема, захист державного кордону та охорону об'єктів.
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Метою зборів є нарощування спроможностей підрозділів ТрО до виконання визначених їм завдань. Подробиці повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.
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Що робитимуть на зборах
Командири та штаби вдосконалюватимуть рівень вмінь і практичних навичок щодо управління підрозділами. Військові покращуватимуть навички виконання завдань на реальних об'єктах.Зверніть увагу! Мовиться про охорону та захист адміністративного кордону з окупованим Кримом, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя.
Крім цього, тренуватимуть виконання завдань щодо контролю населених пунктів, охорони органів державної влади та посилення охорони критичних об'єктів й мостів.
Також відпрацьовуватимуть:
- несення служби на блокпостах;
- контроль населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;
- боротьбу з диверсійно-розвідувальними силами;
- боротьбу з озброєними формуваннями агресора;
- боротьбу з антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.
Війська ТрО в Україні: що варто знати
Джерело: 24 канал
- Територіальна оборона – комплекс заходів, зокрема воєнних, спрямованих на відбиття загрози для держкордону й забезпечення умов для функціонування органів місцевої влади.
- Наразі війська територіальної оборони України підпорядковуються ЗСУ. Безпосереднє керівництво здійснює начальник Генштабу – головнокомандувач ЗСУ.
- Подробиці про створення територіальної оборони в Україні в інтерв'ю 24 каналу розповів перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос.
- "Завдання територіальної оборони полягає у готовності до дії протягом 2 – 3 годин, а розгортання у повній системі – протягом доби", – пояснював він.
Росія нарощує війська біля кордону
У ЗСУ заявили, що Росія стягує військову техніку у Брянській, Воронезькій Ростовській областях, а також в окупованому Криму. Країна-агресор робить це під виглядом навчань.
В окупованому Криму зафіксували колони військової техніки. За інформацією ЗМІ, Росія на півострові почала перевірку Чорноморського флоту та відпрацьовує наступ.
У США запевнили, що не залишать Україну наодинці. Через це Європейське командування американської армії вже привело своє військо у повну бойову готовність.
Росія стягує війська до кордону України / Інфографіка 24 каналу