На півдні України проводять збори військових: формують підрозділи тероборони

У південних прикордонних районах України проводять збори, на яких формують та проводять підготовку підрозділів територіальної оборони. Вони відпрацьовуватимуть, зокрема, захист державного кордону та охорону об'єктів.

Метою зборів є нарощування спроможностей підрозділів ТрО до виконання визначених їм завдань. Подробиці повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

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Що робитимуть на зборах

Командири та штаби вдосконалюватимуть рівень вмінь і практичних навичок щодо управління підрозділами. Військові покращуватимуть навички виконання завдань на реальних об'єктах.

Мовиться про охорону та захист адміністративного кордону з окупованим Кримом, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя.

Крім цього, тренуватимуть виконання завдань щодо контролю населених пунктів, охорони органів державної влади та посилення охорони критичних об'єктів й мостів.

Також відпрацьовуватимуть:

несення служби на блокпостах;

контроль населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;

боротьбу з диверсійно-розвідувальними силами;

боротьбу з озброєними формуваннями агресора;

боротьбу з антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.

Війська ТрО в Україні: що варто знати

Джерело: 24 канал

Територіальна оборона – комплекс заходів, зокрема воєнних, спрямованих на відбиття загрози для держкордону й забезпечення умов для функціонування органів місцевої влади.

Наразі війська територіальної оборони України підпорядковуються ЗСУ. Безпосереднє керівництво здійснює начальник Генштабу – головнокомандувач ЗСУ.

Подробиці про створення територіальної оборони в Україні в інтерв'ю 24 каналу розповів перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос.

"Завдання територіальної оборони полягає у готовності до дії протягом 2 – 3 годин, а розгортання у повній системі – протягом доби", – пояснював він.

Росія нарощує війська біля кордону

У ЗСУ заявили, що Росія стягує військову техніку у Брянській, Воронезькій Ростовській областях, а також в окупованому Криму. Країна-агресор робить це під виглядом навчань.

В окупованому Криму зафіксували колони військової техніки. За інформацією ЗМІ, Росія на півострові почала перевірку Чорноморського флоту та відпрацьовує наступ.

У США запевнили, що не залишать Україну наодинці. Через це Європейське командування американської армії вже привело своє військо у повну бойову готовність.



Росія стягує війська до кордону України / Інфографіка 24 каналу