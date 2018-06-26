Півфіналісту "Голосу країни" Михайлу Сосунову заборонили в’їзд в Україну

Білоруський співак та півфіналіст українського співочого проекту "Голос країни" 2018 не може потрапити в Україну через заборону в’їзду. Співак не зможе відвідувати Україну 3 роки.

Про це виконавець сповістив на своїй Instagram-сторінці.

Михайло Сосунов не знає, чому було прийнято таке рішення і не може пояснити заборони в'їзду в Україну.

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Протягом останньої доби виходить досить прес-релізів про те, що мені заборонили в'їзд. Люди просять від мене офіційного підтвердження, так як багато хто подумав, що це жарт або погана піар-акція. Мені дійсно заборонили в'їзд в Україну на 3 роки з невідомої поки нікому причини. Ми намагаємося з моєю командою адвокатів вирішити це питання і звичайно погоджуємося на будь-яку посильну допомогу,

– повідомив в мережі білоруський співак.

Михайло додав, що всі концерти та майстер-класи в Україні переносяться на невизначений термін.

"Прошу вибачення у всіх, кого підвів. Мої МК в Одесі та інші концерти та заходи переносяться на невизначений термін. Буду тримати всіх в курсі справи і я вдячний кожному за добрі слова підтримки і віру в краще. Спасибі вам", – додав артист.



Білорусу Михайлу Сосунову заборонили в'їзд в Україну

Нагадаємо, що Михайло Сосунова з Мінська шанувальники знають також через участь в проекті "Ліга Сміху" в команді Потапа. На проекті "Голос країни" 8 сезон він потрапив в команду Тіни Кароль. Михайло Сосунов покинув проект у півфіналі, який відбувся 22 квітня 2018 року. На час участі в шоу, хлопцеві було 20 років.