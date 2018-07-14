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Півфінальний матч Wimbledon–2018 став другим за тривалістю в історії: статистика

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Кевін Андерсон
Кевін Андерсон

Півфінальний матч між представником ПАР Кевіном Андерсоном і американцем Джоном Ізнером став другим за тривалістю в історії Wimbledon.

У півфінальному п'ятисетовому "серіалі", що тривав 6 годині 35 хвилин, Андерсон здолав Ізнера – 7:6 (8:6), 6:7(5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24.

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Це означає, що матч  Андерсона та Ізнера тривав більше часу, ніж португалець Кріштіану Роналду або аргентинець Ліонель Мессі зіграли на чемпіонаті світу з футболу. Футболісти зіграли на ЧС-2018 по чотири матчі. Роналду провів на полі 384 хвилини, Мессі – 380.

Популярний статистичний аккаунт Gracenote Live в Twitter також зазначає:

125 хвилин – переліт з Мадрида в Турин (На тлі переходу Роналду з "Реала" в "Ювентус");

270 хвилин – провела збірна Німеччини на ЧС-2018;

343 хвилини – найдовший етап Tour de France (231 км);

395 хвилин – півфінальний матч Wimbledon Андерсон – Ізнер.

 

Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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