Пів кіло кокаїну та десяток зброї: трьох збройних баронів засудили до 12 років ув'язнення

20 жовтня 2021 , 12:16
Читать новость на русском

Джерело:

СБУ

СБУ в Ужгороді в ході спецоперації затримали 3 чоловіків, які займались нелегальним збутом зброї іноземного виробництва. Чоловікам вже оголосили вирок.

Їх засудили до 12 років ув'язнення. Наразі вирок суду вже набув законної сили.

До теми Підробляли документи за 5 тисяч доларів: СБУ заблокувала канал нелегальної міграції в ЄС

Трьох збройних баронів засудили по 12 років тюрми за зброю та наркотики

До 12 років ув'язнення засуджено 3 організаторів транснаціонального злочинного угруповання. Зловмисники займалися нелегальним збутом в Україні вогнепальної зброї іноземного виробництва,
– мовиться у повідомленні.

Окрім того, злочинці планували налагодити збут оптових партій наркотиків, у тому числі кокаїну. Працівники СБУ затримали організаторів угруповання в Ужгороді в травні 2017 року.

Правоохоронці з'ясували, що зброю і заборонені речовини вони приховано переправили в Україну з однієї з європейських країн. Клієнтів шукали через особисті зв'язки, у тому числі – серед представників кримінальних кіл.

Таким чином правоохоронці в ході слідчих дій вилучили:

  • 4 пістолети-кулемети Scorpion, 5 бойових пістолетів з глушниками, а також 600 набоїв різного калібру;
  • майже півкілограма кокаїну, метамфетаміну та інших заборонених речовин.


СБУ викрило 3 злочинців, які продавали зброю 

Суд визнав їх винними за трьома статтями. Зокрема щодо:

  • незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
  • вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;
  • незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. 


За розповсюдження зброї та зберігання наркотиків винних засудили до 12 років тюрми

Останні новини про останні злочини через зброю та наркотики

  • Лейтенант та підполковник СБУ 18 липня 2021 року напали на прикордонників, коли ті охороняли державний кордон поблизу одного з сіл у Сумській області. Одному з нападників оголосили вирок – 5 років позбавлення волі за побиття прикордонника. Тоді зловмисники не мали своє зброї, але вкрали її в охоронців рубежу.
  • У ніч проти 18 жовтня у селі Косино, що на Закарпатті, 29-річний водій під дією наркотиків скоїв смертельну аварію. Загинула 17-річна дівчина, ще одна неповнолітня пасажирка – у лікарні.
  • У жовтні в Києві та на Чернігівщині правоохоронці викрили групу чоловіків, які зберігали та ймовірно поширювали наркотичні речовини. Окрім 10 кілограмів мефедрону, зловмисники мали зброю та набої.
Автор: Діана Квасневська