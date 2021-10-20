Пів кіло кокаїну та десяток зброї: трьох збройних баронів засудили до 12 років ув'язнення

СБУ в Ужгороді в ході спецоперації затримали 3 чоловіків, які займались нелегальним збутом зброї іноземного виробництва. Чоловікам вже оголосили вирок.

Їх засудили до 12 років ув'язнення. Наразі вирок суду вже набув законної сили.

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До 12 років ув'язнення засуджено 3 організаторів транснаціонального злочинного угруповання. Зловмисники займалися нелегальним збутом в Україні вогнепальної зброї іноземного виробництва,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, злочинці планували налагодити збут оптових партій наркотиків, у тому числі кокаїну. Працівники СБУ затримали організаторів угруповання в Ужгороді в травні 2017 року.

Правоохоронці з'ясували, що зброю і заборонені речовини вони приховано переправили в Україну з однієї з європейських країн. Клієнтів шукали через особисті зв'язки, у тому числі – серед представників кримінальних кіл.

Таким чином правоохоронці в ході слідчих дій вилучили:

4 пістолети-кулемети Scorpion, 5 бойових пістолетів з глушниками, а також 600 набоїв різного калібру;

майже півкілограма кокаїну, метамфетаміну та інших заборонених речовин.



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Суд визнав їх винними за трьома статтями. Зокрема щодо:

незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;

незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.



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