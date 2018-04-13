Півмільйона українців вже обрали собі сімейних лікарів
Станом на 13 квітня вже 500 тисяч українців обрали своїх сімейних лікарів. За кількістю підписаних декларацій лідирує Київ.
Про це повідомляє кореспондент 24 каналу.
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Усі медичні заклади первинної ланки повинні мати комп’ютер, Інтернет, принтер і папір. Це базові речі, без яких лікарі не зможуть підписати декларації зі своїми пацієнтами. І це є відповідальність місцевої влади, щоби все необхідне було у кожному медичному закладі,
– прокоментувала ситуацію із вибором лікаря в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
Наразі кампанія із вибором лікаря працює у всіх областях України, а обрати свого лікаря можна вже у майже 6 тисячах місць надання первинної допомоги. В електронній системі зареєстровані понад 16 тисяч лікарів.
Найбільш активно підписують декларації з лікарями люди старші 65 років
Окрім цього, за кількістю підписаних декларацій лідирує Київ (76 тисяч підписаних копій). На другому місці Донецька область – майже 64 тисячі. Третя – Харківська (46 696), четверта – Вінницька (43 8557) і на п’ятому місці – Полтавська область (38 042).
Найбільше підписаних декларацій із лікарями у Києві
Додамо, що станом на 10 квітня сімейних лікарів обрали 302 тисячі українців. Тобто, за 2 дні ще близько 200 тисяч осіб підписали декларації.
Нагадаємо, 2 квітня стартував перший етап медичної реформи – з вибору лікаря первинної медичної допомоги в рамках кампанії "Лікар для кожної сім'ї". Згідно з новою реформою, зарплата медиків зросте, і залежатиме від кількості пацієнтів, з якими вони укладуть електронні угоди.