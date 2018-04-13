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Півмільйона українців вже обрали собі сімейних лікарів

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Півмільйона українців вже обрали собі сімейних лікарів
Півмільйона українців вже обрали собі сімейних лікарів / 24 канал

Станом на 13 квітня вже 500 тисяч українців обрали своїх сімейних лікарів. За кількістю підписаних декларацій лідирує Київ.

Про це повідомляє кореспондент 24 каналу.

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Усі медичні заклади первинної ланки повинні мати комп’ютер, Інтернет, принтер і папір. Це базові речі, без яких лікарі не зможуть підписати декларації зі своїми пацієнтами. І це є відповідальність місцевої влади, щоби все необхідне було у кожному медичному закладі,
– прокоментувала ситуацію із вибором лікаря в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Наразі кампанія із вибором лікаря працює у всіх областях України, а обрати свого лікаря можна вже у майже 6 тисячах місць надання первинної допомоги. В електронній системі зареєстровані понад 16 тисяч лікарів.

медреформа Супрун МОЗ декларація
Найбільш активно підписують декларації з лікарями люди старші 65 років

Окрім цього, за кількістю підписаних декларацій лідирує Київ (76 тисяч підписаних копій). На другому місці Донецька область – майже 64 тисячі. Третя – Харківська (46 696), четверта – Вінницька (43 8557) і на п’ятому місці – Полтавська область (38 042).

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Найбільше підписаних декларацій із лікарями у Києві

Додамо, що станом на 10 квітня сімейних лікарів обрали 302 тисячі українців. Тобто, за 2 дні ще близько 200 тисяч осіб підписали декларації.

Нагадаємо, 2 квітня стартував перший етап медичної реформи – з вибору лікаря первинної медичної допомоги в рамках кампанії "Лікар для кожної сім'ї". Згідно з новою реформою, зарплата медиків зросте, і залежатиме від кількості пацієнтів, з якими вони укладуть електронні угоди.

Теги: Здоров'я Лікування Медицина Медична реформа
Джерело: 24 канал
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