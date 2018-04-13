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Дмитро Снєгирьов

"Північний потік-2" – це не головна газова загроза для України

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Газові загрози від Росії
Газові загрози від Росії / Голос Америки

Нещодавно Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій "Виключно економічній зоні" (ВЕЗ).

Згодом уряд Фінляндії дозволив будівництво газопроводу "Північний потік-2" у своїй Винятковій економічній зоні.

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Напередодні глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів.

Ми не говоримо про те, що ми повністю перекриємо транзит через територію України. Тому що є суміжні держави. Інша справа, що це обсяги, які будуть без сумніву менш значні. Мабуть, мова може йти про 10-15 мільярдів кубічних метрів газу на рік, – зазначив Міллер.

Варто зазначити, що будівництво газопроводу розколює Захід і безпосередньо впливає на Україну.

США зараз постали перед двома питаннями. Перше – відсутність єдності з ЄС у діях щодо Росії, зокрема, в питанні санкцій. Друге – вони не зможуть зайти на європейський ринок як ключовий гравець постачання газу.

Північний потік-2
Північний потік-2

Будівництво "Північного потоку-2" внесло розкол між США і ЄС, тому що Трамп хотів вийти на європейський ринок з поставками скрапленого газу. Тобто знизити газову залежність Європи від Росії і при цьому заробити грошей. Але Німеччина є регіональним лідером в Європі і продемонструвала свої меркантильні інтереси. Берлін, даючи згоду на будівництво газопроводу, хоче послабити вплив США на Європу.

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До того ж, США своєчасно не зреагували на те, що "Газпром" придбав у Німеччині й Австрії підземні газові сховища. Цим Росія фактично ще раз зацікавила їх у будівництві "Північного потоку-2" і посилила вплив, просуваючи свою агентуру. Адже Німеччина і Австрія неодноразово піднімали питання про пом’якшення санкцій і відновлення торгових стосунків з РФ.

З іншого боку, я не виключаю, що широкий розголос навколо "Північного потоку-2" – білий шум і відволікання Росією уваги від іншого проекту.

Розмовами про будівництво "Північного потоку-2" Росія відволікає увагу від газопроводу "Турецький потік", який вже фактично готовий. І це найбільш небезпечно для України. Тому що його дві гілки – на Туреччину і Європу позбавлять нас півмільярда доларів.

"Турецький потік" передбачає поставку російського газу до Туреччини по дну Чорного моря і далі, транзитом, в європейські країни. Згідно проектної документації поставки російського газу будуть здійснюватися за двома "ниткам". Потужність кожної з них – 15,75 мільярдів кубічни метрів. Перша "нитка" – в Туреччину, друга – в країни Південної і Південно-Східної Європи.

Турецький потік
Турецький потік

Реалізація планів щодо будівництва "Турецького потоку" призведе до кардинальної зміни розстановки сил у Чорноморсько-Балканському регіоні і негативно позначиться на позиціях України як основного транзитера російського газу в Європу.

Тепер Ердоган триматиме за горло Грецію, Болгарію, Румунію та Італію, куди качатимуть російський газ. В США прекрасно розуміють, що не зможуть зі скрапленим газом зайти на європейський ринок.

У травні 2017 року Туреччина вже домовилися із Росією про зняття торгових обмежень щодо діяльності турецьких компаній на території РФ і відкриття доступу для своєї продукції на російський ринок.

При цьому Україна отримала чергового ляпаса.

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Автор: Дмитро Снєгирьов
Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Публікації Новини України Північний потік-2 Новини Туреччини Євросоюз Газовий конфлікт Газпром
Джерело: 24 Канал
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