Вигідно Кремлю, важливо для Європи та загрозливо для України: все про "Північний потік-2"

"Північний потік 2" – проект, який спричинив чимало галасу на міжнародній арені і поділив Європу навпіл: одні підтримують його будівництво, інші - намагаються усіма можливими способами призупинити спорудження газпроводу. Адже разом із російським газом до Європи відправиться і політичний вплив Володимира Путіна.

А тепер запитання: чи дійсно вигідне Кремлю будівництво "Північного потоку-2"? Невже він і справді такий важливий для Європи? І чим він загрозливий для України?

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"Україна повинна залишитися транзитною державою. Інші шляхи постачання ніяк на неї не вплинуть. З одного боку, я звісно ж на боці Порошенка, а з іншого – російський газ залишається газом, а Росія – нашим партнером", – такою думки про "Північний потік-2" канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Міжнародна преса просто всипана статтями про те, що російський трубопровід – це пастка, в яку потрапила Німеччина. Адже проект, який росіяни називають "комерційним привабливим" насправді таким не є.

Тільки уявіть собі ринок в якому 28 країн і більш як півмільярда населення – це про Європу. І у ній постачання газу контролює фактично одна корпорація "Газпром", де-факто, одна людина – Володимир Путін.

Коли мегапроект не має комерційного сенсу, тоді існують два варіанти. Або його спонсори дурні, або у них інші мотиви. Оскільки Володимир Путін не дурень, то можна здогадатися, що його газопровід не є бізнес-проектом. Дурні тут європейці, а точніше німці.

Що таке "Північний потік-2"? Це друга гілка вже існуючого "Північного потоку". Його будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Новий проект починається у російському Виборзі, проходить на дні Балтійського моря і пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700. З точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект.





Де проходить "Північний потік-2"

Це абсолютно непотрібний проект. Мотивації при цьому було дві: покарати українців позбавленням транзиту і дати можливість нажитися підрядникам, які його будують. Іншої мотивації в Росії немає. "Північний потік-2" не окупиться ніколи, якщо враховувати його інвестиційну складову – ті самі 44 мільярди. Тому гроші просто спишуть. Він був явно збитковий,

– пояснив економічний аналітик Михайло Крутіхін.

Транзир російського газу

2018 року транзит російського газу Україною склав майже 87 мільярдів кубометрів. А це 3 мільярди доларів або 2% ВВП. Якби українська ГТС працювала на повну, то могли би переганяти по 140 мільярдів. Тим не менш, у Європі обіцяють зберегти транзит Україною.

Транзит росгазу Україною: підсумки 2018 року vs якби ГТС працювала на повну

В ЄС діє правило – оператор труби не може бути одночасно постачальником. Ввели його для того, щоб уникнути монополії. Правда, на труби, які йдуть до ЄС від інших країн і на ті, що під водою, – це правило не діяло. Тому навесні в ЄС планують підняти питання третього енергопакету, згідно із яким, "Північний потік-2" від "Газпрому" перейде під контроль іншої компанії.



Крім того, право на користування трубопроводом матимуть і треті країни. По-перше, Німеччина, хоч і під наглядом Єврокомісії, але вирішуватиме самостійно, чи підпадатиме під ці правила "Північний потік-2".

США – основні противники "Північного потоку-2"

Ми займаємо дуже жорстку позицію щодо "Північного потоку-2" і рекомендуємо іншим країнам зробити точно так само. Ми не збираємося дивитися на те, як наші союзники закуповвують зброю у наших ворогів. Як нам забезпечити стабільність, якщо наші партнери стануть залежними від Сходу?

– заявив віце-президент США Майк Пенс.

США – основні противники цього заполітизованого проекту. За даними The New York Times, Дональд Трамп за допомогою експорту свого газу до Європи зможе тримати баланс, який хитається від торговельної війни з Китаєм. Правда, ціни на скраплений природний газ США набагато дорожчий ніж російський. Якщо говорити про Німеччину, то лише 50% будинків опалюються газом (за даними Deutsche Welle), і з них – лише чверть сидить на російському блакитному паливі.



Скільки німців користуються російським газом

Росія запропонувала вигідні умови

Росія таки змогла запропонувати вигідні умови, від яких не лише Берлін, а й решта прихильних до Путіна країн просто не змогли відмовитися. Вартість поставок американського газу зимою 2018 року коливався в межах 265 – 295 доларів за тисячу кубометрів, а російського – 190. Того ж 2018 року, американці контролювали 24% ринку голубого палива в Європі, а Росія – 35. Логічно, що із закінченням будівництва російська частка тільки зросте.



Росія запропонувала вигідні умови

"Північний потік-2" – це ще один інструмент в руках Москви для того, щоб підірвати енергетичну стабільність і безпеку в Європі,

– вважає віце-президент США Рекс Тіллерсон.

20 лютого в ЄС ухвалили останні правки, які дозволяють Німеччині вирішувати долю трубопроводу. Останньою країною, яка не давала згоди на це будівництво була Данія. Правда, нові правила витиснули її з гри. Тож в офіційного Копенгагена є два варіанти: або погодитися, або дивитися як російські труби прокладають в обхід данських вод. Для остаточного затвердження цих правил, документ ще 4 березня мають затвердити в Раді ЄС і в квітні в Європарламенті. Єдиний шанс сповільнити процес будівництва або взагалі зірвати його – санкції. Із ухваленням нових правок стає ясно, що санкції ЄС проти трубопроводу вже неефективні.

Санкції: Європа проти

"У реалізації "Північного потоку-2" беруть участь 672 фірми-підрядника з усього світу. Серед них деякі підприємства дуже вузької спеціалізації. Наприклад, трубовкладальники. Такі фірми мають унікальні технології. Санкції проти них могли би призупинити, а в гіршому випадку – взагалі зірвати будівництво", – стверджує Міхаель Гармс із Східного комітету німецької економіки.

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Американці, які можуть вплинути санкції натикаються на нищівну критику з боку європейських прихильників трубопроводу. До того ж, якщо заглянути у Віденську конвенцію США не мають права втручатися у внутрішні справи країн-членів ЄС.

Будь-які санкції США проти "Північного потоку-2" - це помилковий шлях вирішення суперечок щодо цього проекту. Питання енергетичної безпеки Європи мають вирішуватись у Європі, а не в США,

– наголосив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Що робити Україні?

Що робити Україні? Перш за все, не тільки Київ проти цього трубопроводу. У списку ще Штати, країни Балтії, Угорщина, Румунія і чехи зі словаками.



Хто проти "Північного потоку-2"

Щодо грошей, які Київ втратить від транзиту, то ця сума не велика.



Скільки Україна втратить від транзиту

Та й за прогнозами, відмовитися від українського транзиту Газпром просто не може: Чому? Москва експортує в Молдову 3 мільярди кубометрів на рік. Жоден трубопровід, не зможе доправити газ ні в Молдову, ні в найближчі до неї країни.

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Єдиний варіант – транзит через Україну. До того ж, газові труби ніколи не навантажують на 100%. Для цього потрібно мати газові сховища, щоб оперативно подавати блакитне паливо, а такі є в Україні.