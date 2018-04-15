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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Північний потік-2": чому Європа спокушається на бізнес-пропозиції Росії

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Загострення військової агресії, економічний шантаж та поширення російської пропаганди. Все це міжнародні експерти пророкують Європі після запуску "Північного потоку-2". Поки Європарламент не має одностайної позиції, свої дозволи на будівництво нового газогону Росії надали дві з чотирьох країн-учасниць проекту.

"Росія виводить свій стратегічний бізенс з країн своєї потенційної агресії. Коридор на Україну, країни Бальтії, Польщу", – такі прогнози секретар РНБО Олександр Турчинов виголошує на Міжнародному безпековому форумі у Києві.

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Він застерігає західних політиків, які приїхали сюди: будівніцтво "Північного потоку-2" означатиме нову війну в Європі. І не лише в Україні. Найближчі наші сусіди його розуміють.

Якщо буде побудований "Північний потік-2", і виявиться, що для Росії більше не потрібні газові труби України, є велика ймовірність, що вся ця сотня тисяч військ підуть знову з війною на Україну,
– зазначив екс-прем'єр-міністр Литви Андріус Кубілюс.

Та тиснутиме газом Росія не лише на Україну. Економічний шантаж, який Москва давно застосовує до Києва, загрожуватиме тепер усій Європі, зокрема, і Німеччині, і та Фінляндії. Які вже дали дозволи на прокладання газопроводу.

"Північний потік-2" – це загроза не лише для європейської безпеки, але й для безпеки енергетичної, а також понесе за собою поширення кремлівської пропаганди. Бізенсмени, які беруть у цьому участь, думають лише про гроші. Вони не розуміють усієї небезпеки цього проекту. Ангела Меркель на це не має суттєвого впливу, все вирішує коаліційна більшість, де багато друзів Путіна,
– запевнив Ніколя Тензер, президент Центру дослідження політичних рішень (Франція).

Втім, найбільше вдарить запуск "Північного потоку-2" саме по економіці України. За транзит російського газу український бюджет щороку отримує приблизно 3,5 мільярдів доларів. Без цього економіка країни зростатиме на нуль відсотків в рік. В Європі знають про це. Чому ж підтримуючи Україну у війні з Росією морально і фінансово, таки дають добро "Північному потоку-2". Ось як виправдовує такий крок член німецького Європарламенту.

Ми повинні вести збалансовану політику з Росією. З одного боку, накладаючи санкції, з іншого – знайти шляхи для співпраці з нею, і "Північний потік" може бути хорошим способом реалізувати це. До того ж такі дії можуть задобрити Путіна пом'якшити ескалацію конфлікту в Україні, і повернути Крим,
– прокоментував депутат Євпропарламенту з Німеччини Йоахим Шустер.

Найбільш Категоричну позицію щодо "Північного потоку-2" зайняли хіба що Сполучені Штати. Там погрожують накласти санкції на компанії, які будують газопровід. І пропонують газову альтернативу Європі.

Ми збудуємо нову інфраструктуру і зможемо експортувати більше нафти й природного газу, знизимо їхню ціну. І таким чином ми надамо додаткові джерела поставок, особливо для України. Адже ми не хочемо, щоб "Північний потік-2" заважав Європі протистояти російській агресії,
– розповіла постійний представник США при НАТО Кей Хатчінсон.

Дозволи на будівництво газопроводу ще мають дати Данія і Швеція. Крім них, останній спосіб зупинити проект – єдина категорична позиція Євросоюзу і потенційні санкції для країн-учасниць проекту.

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Та часу вже обмаль. Росіяни планують розпочати будівництво нової гілки вже у травні 2018 року.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Північний потік-2 Євросоюз НАТО Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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