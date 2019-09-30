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      "Північний потік-2" на межі зриву: скільки грошей втрачає Росія

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      Скільки грошей втрачає Росія від будівництва "Північного потоку-2"
      Скільки грошей втрачає Росія від будівництва "Північного потоку-2" / gazprom.ru

      Дочірня компанія Газпрому Nord Stream 2 AG, яка здійснює будівництво "Північного потоку-2", може зазнати збитків у розмірі декількох сотень мільйонів євро. Все через затримку у зв'язку з відсутністю дозволу на будівництво від Данії.

      Представники Газпрому уже вимушені були заплатити додаткові кошти на розвідування морського дна за альтернативними маршрутами прокладання "Північного потоку-2" у економічній зоні Данії, пише NDR.

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      Окрім тогоо, через відсутність дозволу на будівництво трубопроводу простоює техніка.

      Будівництво "Північного потоку-2" наблизилося до економічної зони Данії 17 вересня. Данія залишається єдиною країною, яка не дала дозволу на прокладання трубопроводу. Саме через це будівництво трубопроводу затримується. Його припинять доти, доки Данія не видасть всі необхідні для цього дозволи.

      Експерти оцінюють втрати Газпрому у 660 мільйонів євро.

      Загалом російський трубопровід має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Наразі у Балтійському морі проклали 1989 кілометрів труб, що складає 81% від загальної довжини.

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      Що відомо про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.

      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.

      "Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.

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      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Росії Північний потік-2 Данія Гроші Газ Газпром Євросоюз
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