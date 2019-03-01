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      "Північний потік-2": Україна має підготуватись до серйозних втрат

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      Пропагандисти Кремля відкрито погрожують Україні крахом, щойно російське блакитне паливо потече в Європу в обхід новим російським газогоном "Північний потік-2". В своїх водах росіяни вже проклали 500 з 1200 кілометрів газогону. Завершити планують до кінця 2019 року.

      Де триває будівництво "Північного потоку-2"? В німецьких водах вже завершили зводити свою частину. Триває будівництво в Фінляндії та починається у Швеції. Єдина країна, яка до цього часу опиралася російському проекту, Данія ще вирішує, чи давати дозвіл на зведення газогону у її водах.

      Читайте також: "Північний потік-2": Клімкін спрогнозував нову газову війну

      північний потік
      Карта, де проходить "Північний потік-2"

      Список країн, які виступили проти будіництва "Північного потоку-2": 

      • Польща;
      • Балтія;
      • Україна; 
      • Молдова;
      • Словаччина;
      • США;

      Загрози для України 

      Військове вторгнення. В "Нафтогазі" вважають, що "Північний потік-2" відкриває Москві шлях до військового вторгнення. Коли українська труба стане Кремлю непотрібна, він може розпочати повномасштабну військову операцію проти нашої держави.

      У разі, якщо російський газ не буде транзитом по території України, я можу припустити і наполягаю на тому, що з великою ймовірністю це призведе до того, що ці військові дії пересунуться на наш західний кордон,
      – сказав голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

      Військові експерти зазначили, що Москва не зважиться на вторгнення, та й Захід не допустить повномасштабну агресію біля кордонів ЄС. Але від спроб розхитати ситуацію в Україні Путін все одно не відмовиться.

      "Україна піддаватиметься гібридним атакам  на дипломатичному, інформаційному, кібер, економічному, а також військовому фронтах, але у вигляді конфлікту малої інтенсивності на тактичній ланці. Чим економічно ми сильніші та чим сильніші Збройні сили, тим загрози менші", – повідомив полковник СБУ у відставці Віктор Ягун.

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      Справжній удар по економіці. За різними оцінками збитки нашої держави становитимуть до трьох мільярдів доларів.

      Як захистити енергетичні та безпекові інтереси держави?

      Врятувати українську трубу можна, якщо:

      1. збільшити власний видобуток;
      2. почати експортувати газ самим.

      Для цього треба лібералізувати ринок і очистити його від корупційних схем. Наразі про ці зміни кабмін лише говорить і все ще намагається збалансувати інтереси різних політичних груп. Тож зміни потрібні як в економічній, так і в політичних сферах, аби не опинитися без газу посеред зими, як 10 років тому. 

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      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Війна Володимир Путін Північний потік-2 Газ Європа
      Джерело: 24 канал
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