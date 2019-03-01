"Північний потік-2": Україна має підготуватись до серйозних втрат

Пропагандисти Кремля відкрито погрожують Україні крахом, щойно російське блакитне паливо потече в Європу в обхід новим російським газогоном "Північний потік-2". В своїх водах росіяни вже проклали 500 з 1200 кілометрів газогону. Завершити планують до кінця 2019 року.

Де триває будівництво "Північного потоку-2"? В німецьких водах вже завершили зводити свою частину. Триває будівництво в Фінляндії та починається у Швеції. Єдина країна, яка до цього часу опиралася російському проекту, Данія ще вирішує, чи давати дозвіл на зведення газогону у її водах.

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Карта, де проходить "Північний потік-2"

Список країн, які виступили проти будіництва "Північного потоку-2":

• Польща;

• Балтія;

• Україна;

• Молдова;

• Словаччина;

• США;

Загрози для України

Військове вторгнення. В "Нафтогазі" вважають, що "Північний потік-2" відкриває Москві шлях до військового вторгнення. Коли українська труба стане Кремлю непотрібна, він може розпочати повномасштабну військову операцію проти нашої держави.

У разі, якщо російський газ не буде транзитом по території України, я можу припустити і наполягаю на тому, що з великою ймовірністю це призведе до того, що ці військові дії пересунуться на наш західний кордон,

– сказав голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Військові експерти зазначили, що Москва не зважиться на вторгнення, та й Захід не допустить повномасштабну агресію біля кордонів ЄС. Але від спроб розхитати ситуацію в Україні Путін все одно не відмовиться.

"Україна піддаватиметься гібридним атакам на дипломатичному, інформаційному, кібер, економічному, а також військовому фронтах, але у вигляді конфлікту малої інтенсивності на тактичній ланці. Чим економічно ми сильніші та чим сильніші Збройні сили, тим загрози менші", – повідомив полковник СБУ у відставці Віктор Ягун.

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Справжній удар по економіці. За різними оцінками збитки нашої держави становитимуть до трьох мільярдів доларів.

Як захистити енергетичні та безпекові інтереси держави?

Врятувати українську трубу можна, якщо:

збільшити власний видобуток; почати експортувати газ самим.

Для цього треба лібералізувати ринок і очистити його від корупційних схем. Наразі про ці зміни кабмін лише говорить і все ще намагається збалансувати інтереси різних політичних груп. Тож зміни потрібні як в економічній, так і в політичних сферах, аби не опинитися без газу посеред зими, як 10 років тому.