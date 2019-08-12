Скільки в нашій державі є пивоварень, скільки українці випивають пива та як виробництво пива впливає на економіку України – читайте у матеріалі 24 каналу.

10 найцікавіших фактів про пивоваріння в Україні:

В Україні налічується понад 160 пивоварень

В Україні працює 160 пивоварень, але великих та середніх за розміром – два десятки, інші – міні та мікропідприємства. У Німеччині ж, наприклад, пивзаводів, які виробляють пиво у промислових масштабах, у десять разів більше ніж у нас – 1,5 тис.

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Обсяги виробництва пива та потужність броварень традиційно вимірюються у декалітрах (дал), 1 дал = 10 літрів. Цю одиницю виміру легше собі уявити, якщо прийняти, що 1 дал дорівнює одному відру. Саме так "відрами" цілком офіційно міряли виробництво пива у давнину.



Найцікавіші факти про пивоваріння в Україні / Інфографіка 24 каналу

В Україні виробляється понад 180 мільйонів декалітрів пива

Виробництво пива в Україні скоротилося із 300 мільйонів декалітрів у 2012 році до 180 мільйонів декалітрів у 2017 році і лише незначно зросло у 2018. Ймовірно, таке падіння відбулося внаслідок різкого зростання ціни пива через підвищення акцизного податку на нього за одночасного скорочення платоспроможності населення. Відтак використання потужностей виробництва складає лише 40-45%.

Класична схема виробництва пива у промислових умовах виглядає так:

Насамперед з ячменю пивоварних сортів готують солод, тобто пророщують зерно, а потім різко зупиняють процес пророщення, сушать, мелють та смажать зерно, якщо цього вимагає рецептура.



Другий етап – приготування пивного сусла. Сусло – рідина, у яку, внаслідок кількох технологічних процесів, перейшли вуглеводи, білки, жири, вітаміни, мікро та макроелементи, які є в солоді та хмелі.



Нарешті на третьому етапі до сусла додаються пивні дріжджі і сусло бродить певний час. Потім пиво фільтрується від дріжджів, дозріває, формує свій смак і аромат. Саме на цьому етапі часто ще раз вносять хміль задля посилення аромату пива.



Останній етап: розлив у тару. Більшість пива, яке надходить у торговельні мережі, фільтрується та пастеризується перед розливом.



Кінцевий етап виробництва пива / фото Guide-prague.cz

Cпоживання пива на душу населення – 41 літр

Обсяг внутрішнього ринку пива в Україні склав 172,7 млн дал у 2018 р. Якщо розділити цей обсяг на кількість населення, то побачимо, що показник споживання пива в Україні на душу населення – 41 літр – у два з половиною рази менший ніж у Німеччині чи Польщі.

1% ринку припадає на крафтове пиво

Приблизно 1% усього пива, яке продається в Україні, є крафтовим – виробляється маленькими пивоварнями, що часто пропонують новий незвичний продукт, експериментують з технологіями, смаками, інгредієнтами та стилями пивної культури.



Україна активно експортує пиво

200 мільйонів доларів за рік заробляє сільське господарство на пивоварінні

В Україні вирощується близько 3,5 млн тон ячменю пивоварних сортів, з якого 1 млн тон закуповується вітчизняними солодовнями. Виручка аграріїв за ячмінь, реалізований на внутрішньому ринку для виробництва пива, становить приблизно 200 млн дол. На ринку пивоварного ячменю в Україні поширена практика укладання форвардних контрактів між солодовнями та аграріями – це гарантує виробникам солоду наявність сировини, а фермерам – прибуток, незалежно від коливання ринкових цін.

Україна на 100% забезпечує своє пивоваріння солодом

Україна має 12 виробництв солоду, 97% якого виробляється на трьох найбільших підприємствах.



Ячмінь – основна сировина, з якої виробляють солод

Україна експортує набагато більше пива, ніж імпортує

Україна експортує набагато більше пива, ніж імпортує. Експорт пива у 2018 р. склав 11,3 млн дал, а імпорт 3,7 млн дал. Українське пиво купують в основному наші сусіди – Білорусь, Молдова, Литва, а також, наприклад, такі далекі країни як Алжир, Ізраїль, Азербайджан, Китай. Постачає свою продукцію Україна і в деякі країни Євросоюзу.

Понад 10 тисяч людей працює у броварстві

На жаль, протягом 2012-2018 років внаслідок скорочення виробництва пива в Україні робочі місця у броварстві скоротилися на 23% і зараз їх кількість складає трохи більше як 10 тис. Галузь не тільки сама є великим роботодавцем, а й сприяє створенню робочих місць у суміжних галузях. Виробники порахували, що одне робоче місце в галузі пивоваріння створює в середньому 10 робочих місць в суміжних галузях: 4 – у сільському господарстві і логістиці, 5 – у сфері послуг, 1 – в роздрібній торгівлі.



Броварство в Україні

Хто винайшов пиво? Гіпотез багато, але найбільш правдоподібною є та, що спочатку люди навчилися готувати солод як більш смачну і солодку альтернативу каші зі звичайних ячмінних зерен, а вже потім, коли солод залишався у воді і до нього потрапили дикі дріжджі з повітря, відбулося випадкове зброджування і з’являлося пиво. Люди це помітили і почали виробляти пиво цілеспрямовано.



Зрозуміло, що пиво було винайдене цивілізаціями, чия економіка засновувалася на зерновому землеробстві і сталося це тисячі і тисячі років тому.

Броварство – бюджетоутворююча галузь економіки України

15 мільярдів гривень – стільки податків сплатили пивоварні в державний бюджет у 2018 році. У цей обсяг входить 4,8 мільярда гривень акцизного податку на пиво.

Акциз на пиво в Україні сягнув європейського рівня.

Акцизний податок на пиво в Україні (2,78 грн за літр) у даний час вже досяг рівня мінімальної ставки (в перерахунку по курсу валют) акцизного збору в ЄС, що регулюється спеціальними директивами Єврокомісії.