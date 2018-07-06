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Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram

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Пиво – найпопулярніший "алкогольний" хештег в Instagram
Пиво – найпопулярніший "алкогольний" хештег в Instagram / unsplash.com

Ресурс DrugAbuse.com проаналізував 3,5 мільйона публічних дописів у Instagram, опублікованих в період з 1 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, і з’ясував, що пиво в американському сегменті соцмережі є популярнішим за вино та інші напої.

Як зазначає видання Profibeer, дослідники відібрали пости з хештегами #beer, #wine, #champagne, #cocktail, #whiskey та #vodka з геолокацією на території США.


Результати виявились такими: про пиво було опубліковано 1,6 мільйона постів, в той час як про вино - 1,1 мільйона. Інші алкогольні напої ще менш популярніші – наприклад, шампанське зібрало 276 тисяч постів, коктейлі – 249 тисяч постів.

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Загалом пиво виявилось популярнішим за вино в 48 з 50 штатів – навіть у Каліфорнії, де виготовляють майже 85% усього вина в США. Винятками виявились лише Канзас та Міссісіпі, а також федеральний округ Колумбія.


Пиво – найпопулярніший хештег-напій у американському Instagram

Найбільшою частка постів про пиво була у штатах Вермонт і Аляска.

Що цікаво, у більшості штатів горілка виявилася популярнішою віскі.

Теги: Новини України Алкоголь Пиво Instagram
Джерело: 24 Канал
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