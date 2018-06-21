Півроку без зарплат: зі "Запоріжжяобленерго" братів Суркісів втікають працівники

На підконтрольному Григорію Суркісу "Запоріжжяобленерго" бунтують працівники: вони вже шість місяців не отримують зарплату.

В такому плачевному становищі обленерго виявилося через схеми "Енергомережі", в результаті якої "Запоріжжяобленерго" заборгувало енергоринку понад 900 млн грн.. Про це зазначає видання Контракти.UA.

На підприємстві запроваджено "нульовий алгоритм", що означає – всі зібрані зі споживачів кошти відправляються до Києва, без відділення частини коштів на поточні потреби підприємства, в тому числі зарплатний фонд.

"Зарплата потрібна була ще вчора, вдома, вдома діти, тому з кожним днем ​​звільняються все більше людей, – сказав керівник профкому Олена Ковальчук. – Вакантних місць станом на 1 травня у нас було 1478, а звільнених у минулому році – 1078, а в цьому – 554. Тобто звільнилися 1632 людини. Це значить, що на місце звільнених прийшли всього 150 чоловік. Тому говорити про повноцінну роботу не можна: кожен працює за двох, за трьох".

Нагадаємо, незважаючи на те, що 60% акцій "Запоріжжяобленерго" належать державі, 26% статутного фонду компанії записані на компанію Lex Perfecta Limited, що належить братам-олігархам Григорію та Ігорю Суркісам.