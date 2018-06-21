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Півроку без зарплат: зі "Запоріжжяобленерго" братів Суркісів втікають працівники

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Брати Суркіси
Брати Суркіси / intvua.com

На підконтрольному Григорію Суркісу "Запоріжжяобленерго" бунтують працівники: вони вже шість місяців не отримують зарплату.

В такому плачевному становищі обленерго виявилося через схеми "Енергомережі", в результаті якої "Запоріжжяобленерго" заборгувало енергоринку понад 900 млн грн.. Про це зазначає видання Контракти.UA.

На підприємстві запроваджено "нульовий алгоритм", що означає всі зібрані зі споживачів кошти відправляються до Києва, без відділення частини коштів на поточні потреби підприємства, в тому числі зарплатний фонд.

"Зарплата потрібна була ще вчора, вдома, вдома діти, тому з кожним днем ​​звільняються все більше людей, сказав керівник профкому Олена Ковальчук. Вакантних місць станом на 1 травня у нас було 1478, а звільнених у минулому році 1078, а в цьому 554. Тобто звільнилися 1632 людини. Це значить, що на місце звільнених прийшли всього 150 чоловік. Тому говорити про повноцінну роботу не можна: кожен працює за двох, за трьох".

Нагадаємо, незважаючи на те, що 60% акцій "Запоріжжяобленерго" належать державі, 26% статутного фонду компанії записані на компанію Lex Perfecta Limited, що належить братам-олігархам Григорію та Ігорю Суркісам.

Теги: Гроші Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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