Півсотні людей у масках і костюмах протестували під мерією Києва: фото та відео

Колектив "Будинку актора" протестував під мерією Києва 28 січня. Вони вимагали залишити будівлю, де вони працюють, та не використовувати її у комерційних цілях.

Півсотні акторів та діячів культури у театральних масках і костюмах прийшли під мерію з вимогою "Будинку культури" – бути!", повідомляють журналісти 24 каналу.

Читайте також: У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників

Мітингувальники розповіли, що ніби під виглядом реставрації "Будинку актора", де вони працюють, мерія намагається змінити призначення будівлі і віддати її для комерційного використання. Тож творчий колектив втратить роботу, а історичну будівлю можуть знищити.

Якщо нас звідси намагаються прибрати вже 15 років в будь-який спосіб, то, я думаю, за цим стоять якісь комерційні сили, і це просто боротьба за земельну ділянку і за майно,

– наголосила директорка "Будинку актора" та учасниця мітингу Вікторія Московенко.

Відео: коментар директорки "Будинку актора"

Учасники протесту на захист "Будинку актора" прийшли до КМДА не тільки в масках і театральних костюмах. Вони принесли плакати з написами: "Не дамо знищити унікальне творіння архітектора Городецького", "Кияни за "Будинок актора", "Будинок актора" – акторам", "Бабло перемагає добро?".



"Будинок актора" – акторам!



Мітингувальники були у масках та костюмах



На протест прийшли майже півсотні діячів культури

Чому працівники культури переймаються за "Будинок актора"?

У Листопаді 2018 року на сайті КМДА з'явилась петиція проти закриття "Будинку актора". Наразі вона зібрала всього лише 709 підписів із 10 тисяч потрібних. До кінця терміну залишилось ще 22 дні.

У петиції мовиться, що творча життєдіяльність "Будинку актора" під серйозною загрозою, адже він з квітня 2019 року може припинити своє існування.

"Підступно прикриваючись, на перший погляд, доброю справою реставрації колишньої Караїмської кенаси, де нині працює Будинок актора, київська влада розпочинає на цьому місці будівництво комерційного об’єкту начебто культурного спрямування. Попередні проектні роботи закінчуються у грудні 2018 року, а з квітня 2019 року планується розпочати ремонтно-реставраційні роботи. Це означає, що театральні та музичні колективи, що тут працюють, художники та поети, актори та режисери і, власне, колектив Будинку Актора... залишаються на вулиці, "просто неба"!", – написано у петиції.

Що каже КМДА? Раніше в КМДА заявляли, що "Будинок актора" перебудовувати не будуть і торгового чи офісного центру не створюватимуть.

Що відомо про "Будинок актора"?Його заснували у 1948 році як культурно-просвітній заклад Українського театрального товариства. Останнє у 1987 році перетворилось на Спілку театральних діячів України, а згодом – на Національну Спілку театральних діячів України.



З 1981 року "Будинок актора" розташований у приміщенні колишньої Караїмської кенаси. Її архітектором був Владислав Городецький. Будівля відрізняється красою та розкішшю оздоблення в мавританському-арабському стилі.





Караїмьска кенаса – "Будинок актора"





Вхід у "Будинок актора"



У Будинку акторів є надзвичайно красивий концертний зал, розрахований на 200 осіб.





Глядацька зала у "Будинку актора"