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Півсотні мігрантів "взяли штурмом" пляж із туристами на узбережжі Іспанії: відео

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Мігранти "штурмують" пляж Барроса в Іспанії
Мігранти "штурмують" пляж Барроса в Іспанії / Колаж Daily Star

Гумовий човен із близько 50 мігрантами пристав до південного узбережжя Іспанії, після чого біженці ринулися на переповнений туристами пляж Барроса. Інцидент стався 26 серпня приблизно о 15:30 на курорті Коста-де-ла-Лус.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Очевидцям вдалося зафільмувати те, як біженці буквально штурмують пляж Барроса. За словами відпочивальників, півсотні біженців кинулися в бік п'ятизіркового готелю Sancti Petri Melia Hotel, щоб піднятися по скелях.

Вони дуже швидко вистрибнули з човна і відразу ж побігли дертися по камінню,
розповів один з очевидців.

Човен із мігрантами висадився на південному узбережжі Іспанії – дивіться відео


Біженці на переповненому пляжі Барросо в Іспанії

Пізніше представник іспанської влади повідомив, що правоохоронним органам вдалося перехопити 25 мігрантів, 19 із яких були неповнолітніми. За його словами, всі біженці виявилися громадянами Марокко.

Як зазначає видання, шість осіб будуть доставлені в центр утримування мігрантів для дорослих до того, як їх повернуть у Марокко. Це станеться вже найближчим часом. В офіційній заяві влади також зазначається, що 19  неповнолітніх будуть спрямовані до молодіжних центрів.

"Ніхто з перехоплених не був арештований, оскільки вони не вчинили злочину. Ними займуться по-різному в залежності від того, чи є вони дорослими, а чи неповнолітніми", – йдеться у заяві.

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Теги: Іммігранти біженці
Джерело: 24 Канал
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